Wo 3G im Restaurant bereits gilt – «Einer ohne Zertifikat genügt – schon verzichtet die ganze Gruppe» Der Bundesrat plant eine erweiterte Zertifikatspflicht. Im Elsass und in Baden-Württemberg ist sie längst Realität: Manche Gastronomen leiden darunter, andere sehnen noch schärfere Regeln herbei. Simon Bordier

Mirkan Polat führt das Restaurant de la Poste in Saint-Louis (F). Seit die erweiterte Zertifikatspflicht in Kraft ist, kommen weniger Gäste. Foto: Pino Covino

Die Bar im Herzen von Saint-Louis nimmt Sportwetten entgegen, dem Covid-Zertifikat traut man hier indes nicht über den Weg. «C’est de la merde», sagt Barbetreiber Henri Morel* im Gespräch mit dieser Zeitung, es sei «Scheisse». Der Pass sanitaire, wie die französische Version des Covid-Zertifikats heisst, habe zu einem Kundeneinbruch von rund 30 Prozent geführt.

Seit gut einem Monat gilt in Frankreich eine Zertifikatspflicht in Gaststätten, Kinos, Theatern und TGV. Im Unterschied zur Schweiz, wo eine auf Innenräume beschränkte Pflicht geplant ist, müssen Restaurantbesucher in Frankreich auch auf den Terrassen die GGG-Kriterien (geimpft, genesen oder getestet) erfüllen. «Viele möchten bei uns nur kurz einen Kaffee trinken und haben keine Lust, sich jedes Mal auszuweisen», beklagt der Gérant in Saint-Louis, der französischen Grenzstadt bei Basel.