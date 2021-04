Die Pandemie tut uns allen nicht gut, hat der deutsche Entertainer Jan Böhmermann zu Beginn des Jahres auf Twitter geschrieben.

und einige trifft es noch etwas härter. Wie immer. Es sind nicht die in der Mitte, all die angestellten Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter zwischen dreissig und fünfzig mit den Kindern im Vor-Teenager-Alter, der grossen Wohnung und dem stabilen WLAN.

Deren Leben hat sich in der Pandemie gar nicht so stark verändert – auch wenn die raunenden Artikel darüber, dass jetzt «nichts mehr ist wie zuvor», meist aus diesem Milieu stammen. Im sozialen Leben dieser Schicht mögen Restaurantbesuche, das vierteljährliche Konzert (maximal) und der Städteflug nach London fehlen, doch sonst ist eigentlich alles wie immer. Die Kinder aus dem Haus bugsieren, an den Computer sitzen, die Kinder ins Bett bugsieren, erschöpft seufzen, irgendetwas streamen.