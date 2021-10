Kolumne von Kaltërina Latifi – Wir Patrioten

Wir Secondos, wir Zweiten in der schweizerischen Emigration, haben uns etwas mehr dem Schweizersein annähern können, während die Primos, die ersten in der Reihe der Auswanderer, nämlich unsere Eltern, in meinem Fall kosovarischer Herkunft, an ihrer Ursprungsheimat haften blieben und hier in der Schweiz womöglich niemals wirklich ankommen konnten.

Es stelle sich einmal ein Schweizer vor, er lebte beispielsweise achtundzwanzig Jahre seines Lebens in der Schweiz – und müsste gezwungenermassen in ein ihm fremdes Land auswandern, dessen Sprache er nicht spricht, dessen Gepflogenheiten er nicht kennt. Auch wenn er dieses (fremde) Land zu schätzen beginnt, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg vielleicht sogar lieben lernt, wird er sein individuelles Schweizersein – mit anderen Worten das, was ihn während der ersten achtundzwanzig Jahre seines Lebens geprägt hat – einfach so von sich abschütteln können? Hiesse das nicht, sich selbst zu verleugnen?