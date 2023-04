In 30 Jahren wird die Anzahl Primarschulkinder um 100 Prozent steigen: Beat Hartmann erklärt, wie die Schule mit dem rasanten Wachstum Regensdorfs Schritt hält.

Herr Hartmann, Regensdorf muss sich auf ein rasantes Bevölkerungswachstum einstellen. Heute wohnen 19’000 Personen in Regensdorf. In 30 Jahren dürften es 35’000 Personen sein. Dann wird Regensdorf die heutige Einwohnerzahl von Uster haben, der drittgrössten Stadt im Kanton. Was lösen diese Zahlen bei Ihnen als Schulpräsident von Regensdorf aus?

Einerseits Neugier. Wird es wirklich so kommen? Andererseits natürlich auch Sorgen. Wie können wir das bewältigen? Ich bin doppelt gefordert: Als Schulpräsident, dass wir genügend Schulraum haben werden, als Gemeinderat, dass die Gemeinde attraktiv ist.