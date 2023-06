«Tag X»-Proteste – «Wir rufen zur Besonnenheit auf» – Gewalttätige Proteste in Leipzig Trotz des Verbots einer grossen Demonstration hat sich die Polizei für Samstag auf einen Grosseinsatz eingestellt. Die Proteste gehen bis in die Nacht hinein.

1 / 1 Über 1000 Demonstrierende waren laut Polizei am Samstag in Leipzig unterwegs: Unter anderem sind Barrikaden angezündet worden. (3. Juni 2023) AFP

In Leipzig sind die gewalttätigen Proteste nach dem Hafturteil gegen die Linksextremistin Lina E. in der Nacht zum Sonntag weiter gegangen. In der Stadt gebe es «an verschiedenen Stellen Zusammenrottungen von augenscheinlich gewaltbereiten» Menschen, teilte die sächsische Polizei am Samstagabend im Onlinedienst Twitter mit. Einsatzkräfte seien attackiert sowie Barrikaden errichtet und in Brand gesetzt worden. Die Polizei räume die Barrikaden im Süden der Stadt mit Sonderwagen.

Feuerwehr und Polizei löschten demnach gemeinsam die Barrikaden. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften im Einsatz und stellte sich «auf einen gewalttätigen Verlauf in dieser Phase des Einsatzes» ein. «Wir rufen zur Besonnenheit auf, um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen», hiess es in der Twitter-Mitteilung.

In einer Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig war ebenfalls von der Errichtung von Barrikaden die Rede. Um die brennenden Barrikaden zu löschen, habe die Polizei Wasserwerfer eingesetzt. Betroffen von den Krawallen war demnach insbesondere der Stadtteil Connewitz. Ein Polizeiposten sei mit Steinen attackiert worden. Dabei seien zwei Beamte verletzt worden, teilte die sächsische Polizei Sonntagfrüh auf Twitter mit.

Bereits in der Nacht zum Samstag hatte es gewaltsame Zusammenstösse zwischen der Polizei und mutmasslich linksextremen Demonstranten gegeben. Fünf Männer, die dabei festgenommen wurden, wurden am Samstag dem Haftrichter am Amtsgericht Leipzig vorgeführt, wie die Polizei mitteilte.

Gegen alle fünf Beschuldigten wurde demnach Haftbefehl wegen schweren Landfriedensbruchs erlassen. Sie würden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Es handelt sich den Angaben zufolge um zwei 28-Jährige und drei Männer im Alter von 20, 25 und 32 Jahren.

Lina E. und drei mitangeklagte Männer waren am Mittwoch vom sächsischen Oberlandesgericht in Dresden wegen gewalttätiger Überfälle auf Rechtsextremisten zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die linke Szene mobilisierte aus Protest bundesweit für eine sogenannte «Tag-X-Demo» am Samstag.

AFP/roy

Fehler gefunden?Jetzt melden.