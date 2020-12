Frau Botschafterin, der Bundesrat will Rückflüge nach Grossbritannien wieder erlauben. Wissen Sie, wie viele Britinnen und Briten derzeit in der Schweiz festsitzen?

Britische Bürger, welche in die Schweiz zu Besuchszwecken einreisen, werden von den Schweizer Behörden nicht registriert. Aber wir schätzen, dass seit dem 14. Dezember mehrere Tausend Menschen aus Grossbritannien in die Schweiz eingereist sind, meist um Familie oder Freunde zu besuchen oder um einen Urlaub in der Schweiz zu verbringen. Ich freue mich, dass die Ankündigung, die Rückflugverbindungen wiederherzustellen, es allen ermöglichen sollte, in den kommenden Tagen in ihr jeweiliges Land zurückzukehren.