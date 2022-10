Aktion zum Klimaschutz – «Wir sind einmalig – die Welt auch!» Die Sekundarschule Stadel packt für den Klimaschutz an und wird eine Klimaschule. Ronja Karpf

Bis das T-Shirt in unsere Läden findet, hat es einen langen Weg. Fotos: PD

Eine Stimmung zwischen «es ist dringend» und «wir sind topmotiviert» erfüllte die Steinarena der Sekundarschule Stadel. Co-Schulleiter Mirco Schlatter begrüsste die Klassen zu diesem besonderen Tag: «Wir machen uns gemeinsam mit euch und der Organisation Myblueplanet auf den Weg zur Klimaschule. Heute erleben wir den Aktionstag Impulse Day, der uns für einen nachhaltigen Schulalltag inspirieren soll». Um den Leitsatz für die kommenden Jahre zu verinnerlichen, flogen kurzerhand sechs Papierfetzen aus einer Tischbombe in die Luft. In der richtigen Reihenfolge sortiert, wurde der Antrieb der Schule schnell klar: «Wir sind einmalig – die Welt auch!».

Eine Runde Um(die)welt

Nach der Ansprache verteilten sich die elf Klassen im Schulhaus. Der Besuch von verschiedenen Posten zu den Themen Ressourcen, Ernährung, Energie und Klimawandel regte zum Diskutieren und Handeln an. So wurde die Wandtafel mit einer Weltkarte bemalt und darauf kreuz und quer eine Schnur gespannt. Der weisse Faden zeigte den Herstellungsweg eines T-Shirts vom Bauwollanbau in Westafrika bis in die Altkleidertonne in der Schweiz und wieder zurück auf den Bazar in Burkina Faso. Diese eindrückliche Visualisierung war später Diskussionsgrundlage für das eigene Einkaufsverhalten.

Ein reger Austausch war auch in der Schulküche zu finden. Eine Handvoll Jugendlicher bereitete zusammen mit dem Zürcher Koch Andi Handke ein klimafreundliches Menü zu. Zwischen dem Zwiebelschneiden und Kräuterzerkleinern unterhielten sie sich über soziale und ökologische Gastronomie sowie den eigenen Konsum. Pünktlich um 12.10 Uhr schöpfte dann das stolze Küchenteam ein farbenfrohes Linsencurry in die selbst mitgebrachten Geschirre ihrer Kameradinnen und Kameraden.

Das junge Küchenteam zauberte ein Linsencurry.

Ein Crowdfunding für die Klimabildung

Angestossen wurde die Teilnahme am vierjährigen Bildungs- und Klimaschutzprogramm durch das Schülerdepartement. Damit auch in Zukunft die Schüler mitentscheiden und Ideen einbringen können, wird ein Klimarat gegründet. Diese Projekte werden durch ein Crowdfunding finanziert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.