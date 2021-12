Jacqueline Fehr im Interview – «Wir sind in einer toxischen Diskussion»

«Wir sind in einer toxischen Diskussion»

Das sind schöne Worte. Aber braucht es nicht doch Druck, wenn sich ein Teil der Gesellschaft unsolidarisch verhält?

Ich nehme an, Sie sprechen die Frage der Impfpflicht an. Wir sind hier in einer toxischen Diskussion, drehen uns im Kreis, aber entscheiden nicht. Das schürt den Zorn der Geimpften auf die Ungeimpften, und bei den Ungeimpften schürt es die Angst. Da müssen wir einen Ausweg finden.