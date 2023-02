Jetzt spricht ein EVDN-Junior – «Wir sind keine Prügeltruppe» Nun äussert sich auch ein Spieler der U-20-A des EV Dielsdorf-Niederhasli zum Rückzug seiner Mannschaft, der nicht zu den vier aus dem Club Ausgeschlossenen gehört. Peter Weiss

Er wehrt sich gegen das schlechte Image seines Teams: Verteidiger Timo Liljequist von der U-20-A-Mannschaft des EV Dielsdorf-Niederhasli. Foto: PD

Er spreche im Namen des Teams, sagt Timo Liljequist, mit seinen 18 Jahren einer der Jüngsten in jener U-20-A-Mannschaft des EV Dielsdorf-Niederhasli, die nach dem Angriff eines ihrer Spieler in der Garderobe des gegnerischen Teams von Ende Januar in die Negativ-Schlagzeilen geraten ist. «Alle, die in unserer Team-Chatgruppe schreiben, sind vom Vorgehen des Vorstands enttäuscht und verletzt», sagt der Verteidiger. Sie alle spielten Hockey aus Spass und Leidenschaft und weil sie einen engen Zusammenhalt im Team pflegten. «Nachdem wir nicht mehr in der Meisterschaft antreten und gemeinsam trainieren können, fühlen wir uns links liegen gelassen, wie ein altes Paar Schlittschuhe, das man nicht mehr braucht.» Und das, nachdem die meisten von ihnen von klein auf für den EVDN gespielt hätten.