«Apropos» – der tägliche Podcast – «Wir sind machtlos. Wie soll ich helfen?» Was löst der Krieg bei Ukrainerinnen und Ukrainern in der Schweiz aus? Ihre Antworten in einer Spezialfolge des Podcasts «Apropos». Mirja Gabathuler Laura Bachmann

Wie erleben Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz den Krieg in ihrer Heimat? Darüber haben fünf Personen an einer Kundgebung in Zürich gegen den Einmarsch Russlands mit Produzentin Laura Bachmann und Moderatorin Mirja Gabathuler gesprochen. Sie erzählen von ihren Sorgen um Angehörige, von ihren Anliegen und von kurzen Momenten der Hoffnung. (Lesen Sie hier auch vier Stimmen aus der ukrainischen Diaspora zur aktuellen Situation und Stimmen von Russinen und Russen in Zürich.)

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

