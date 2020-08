Herr Rohner, Banken konnten sich in der Corona-Krise als Helfer in der Not darstellen. Wie lange hält der Image-Gewinn an?

Banken müssen ihren Job machen. Dazu gehört, die Wirtschaft mit Krediten zu versorgen. Das hat in der Krise sehr gut funktioniert, weil sich Politik und Banken schnell auf das Hilfsprogramm einigen konnten. Doch das Hilfsprogramm war wohl nur ein erster Schritt.