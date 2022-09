Fotoserie «Mein Tier und ich» – Wir stellen Sie und Ihr Haustier ins Rampenlicht Sie teilen Ihr Leben mit einem Tier, das für Sie etwas ganz Besonderes ist? Dann melden Sie sich für das grosse Tierfotoshooting des «Zürcher Unterländers» an. Martina Macias Raisa Durandi Fotos

Katrin Meier mit ihrer zweijährigen Hündin Babette. Foto: Sibylle Meier und Raisa Durandi

Vom Schmusehaustier über den skurrilen Wegbegleiter oder Zeitgenossen mit besonderer Geschichte bis hin zum stattlichen Nutztier. Tiere sind wichtige Begleiter für uns Menschen und bereichern unser Leben. Die Smartphones von Tierbesitzenden sind meist voll mit Bildern der Lieblinge.

Das geht aber auch professioneller. Deshalb lanciert der «Zürcher Unterländer» die Fotoserie «Mein Tier und ich». Dafür findet am 1. Oktober von 8 bis 18 Uhr auf dem Dörflihof von Raphael Maag in Zweidlen ein grosses Fotoshooting statt. Mit einer Teilnahme haben die Besitzerinnen und Besitzer die einmalige Chance, der Region ihr Tier zu präsentieren, und erhalten als Erinnerung ein digitales Profibild.

Die Hündin Babette

Um eine Vorstellung davon zu haben, wie die geplanten Fotos aussehen werden, wurde bereits ein Probeshooting durchgeführt. Drei Tiere und ihre Menschen haben sich dafür ablichten lassen. Unter ihnen auch die zweijährige Hündin Babette. Für Katrin Meier, ehemalige Tierärztin und heutige Besitzerin eines Frozen-Yoghurt-Foodtrucks aus Freienstein, gehört Babette zur Familie. Die schwarze Hovawart-Hündin liebt es, ihre Familie beim Joggen zu begleiten, in den unmöglichsten Positionen ein Nickerchen zu machen oder im Rhein eine Runde schwimmen zu gehen. «Babette ist sehr familienbezogen und geht super mit den Kindern um», betont die zweifache Mutter. Regelmässige Kuscheleinheiten und ab und zu ein kleines Röllchen Cervelat sind für die Hündin ein Muss, und möchte sie mal ihren Willen durchsetzen, hat sie den Hundeblick perfekt einstudiert. Beim Probeshooting des «Zürcher Unterländers» zeigte sich, dass die Hündin zwar äusserst fotogen ist, sie aber viel lieber mit dem Fotografenteam spielen wollte.

Anmelden für das Shooting

Möchten Sie und Ihr Tier auch Teil der geplanten Fotoserie werden? Dann melden Sie sich jetzt für das Auswahlverfahren an. Schreiben Sie dazu einfach ein paar kurze Sätze zu Ihnen und Ihrem Tier, geben Sie zudem ein für Sie mögliches Zeitfenster am 1. Oktober an und schicken Sie das E-Mail an: fotografen@zuonline.ch. Anmeldeschluss ist Sonntag, der 25. September 2022.

