Zoom – Der Fotoblog – Wir suchen das beste Leserfoto Jede Woche kürt «Zoom» das Leserfoto der Woche. Im aktuellen Wettbewerb suchen wir Ihre Bilder zum Stichwort «Licht». Jost Fetzer

Das berühmte Licht am Ende des Tunnels: Wo sehen Sie Licht? Till Krech auf flickr / «CC BY 2.0»-Lizenz

Jetzt, im Spätsommer und im Herbst, rückt das Licht in den Fokus: Wir laben uns an den letzten wärmenden Sonnenstrahlen, und wenn die Tage kürzer werden, gewöhnen wir uns wieder an mehr künstliches Licht. Der Herbst ist bekannt für sein goldenes Licht, das auf buntes Blättermeer scheint. Und wer weiss, vielleicht gibt es in der ganzen Corona-Geschichte ja auch ein Licht am Ende des Tunnels. Sie sehen: Licht kann vieles bedeuten. Zeigen Sie uns, was Licht für Sie ist.

Senden Sie Ihr Foto an community@tages-anzeiger.ch mit dem Betreff «Licht». Einsendeschluss ist der 06. September 2020. Die Bildredaktion wählt ihren Favoriten, der am 8. September in der gedruckten Ausgabe des «Tages-Anzeigers» und online im Fotoblog «Zoom» des «Tages-Anzeigers», der «Berner Zeitung», der «Basler Zeitung» und von «Der Bund» erscheinen wird. Den Gewinner oder die Gewinnerin belohnen wir zusätzlich wahlweise mit einem Digitalabo oder 100 Franken.

Wir gratulieren Albert Wegmann zu seinem Siegerbild zum Thema «Gleichgewicht» und danken allen übrigen Teilnehmenden herzlich fürs Mitmachen. Eine Auswahl der von der Bildredaktion gekürten Topbilder finden Sie auf dem Fotoblog «Zoom».

Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb: