Interview zum Black Friday - «Wir verlieren unsere Impulskontrolle»

Durch das geschickte Preismarketing am Black Friday wird die Attraktivität eines bestimmten Produkts massiv gesteigert. Wir wollen es unbedingt haben, fühlen uns gut, es an diesem besonderen Tag angeblich viel günstiger zu kaufen als sonst. Meist lassen wir uns durch das verlockende Angebot blenden und fragen gar nicht mehr, ob wir es tatsächlich dringend brauchen. Doch der Reiz, es genau zu diesem Zeitpunkt zu erwerben, ist gross. Man könnte es mit einem 100-Meter-Lauf vergleichen, bei dem das Ziel aber schon nach 60 Metern erreicht wäre. Ein wunderbares, tolles Gefühl.

Am Black Friday geht in den Geschäften die grosse Rabattschlacht los. Wird unser Kopf plötzlich auf Schnäppchenjagd umprogrammiert?

Für kurze Zeit schon. Denn wir sind eher hedonistische Wesen und werden von der Lust anstatt vom Verstand getrieben. Deshalb treffen wir auch immer wieder jede Menge unvernünftige Entscheidungen. In dem Moment macht es uns gerade enormen Spass und wir freuen uns darüber. Tief in unserem Hirn sitzt das aus evolutionsbiologischer Sicht uralte Lustzentrum, der Nucleus accumbens, das beim Erwerb des Kaufobjekts stark aktiviert wird. Von dort wird das Belohnungssystem angekurbelt und Dopamin ausgeschüttet. Das tut uns gut und ist psychologisch ebenfalls wichtig.

Lutz Jäncke ist Professor für Neuropsychologie an der Universität Zürich und beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit der funktionellen Neuroanatomie und der Plastizität des menschlichen Gehirns. Zudem hat er bereits mehrere Sachbücher geschrieben, unter anderem auch über das Thema « Ist das Gehirn vernünftig ?» . (bry)

Das hängt stark von der jeweiligen Persönlichkeit ab. Es gibt Leute, die kühl und überlegt Kaufentscheidungen treffen, stets Pro und Contra sachlich abwägen und sich unter anderem auch viele Gedanken über das Leben in unserer Überflussgesellschaft machen. Andere bekriegen sich dagegen an einem Wühltisch vor der Kasse und reissen sich die drei Franken günstigeren Handschuhe gegenseitig aus den Händen. Oft tun wir Dinge, die nicht vernünftig sind. Auch der brillante Wissenschaftler Albert Einstein handelte im Alltag nicht immer logisch und trug zum Beispiel nie Socken.

Unser Gehirn ist heuristisch angelegt. Das heisst, dass es aufgrund der in neuronalen Netzwerken gespeicherten Informationen über mentale Strategien oder Faustregeln verfügt und deshalb trotz begrenztem Wissen in kurzer Zeit recht gute Urteile fällen kann. Doch gleichzeitig spielen sich im Kopf oft unbewusst noch ganz andere Sachen ab, die eigentlich nichts direkt mit der Entscheidung zu tun haben, aber diese dennoch stark beeinflussen können. Das ist immer wieder erstaunlich und meist nur schwer nachvollziehbar.

Tappen wir in die Schnäppchenfalle, weil die Werbung so raffiniert gemacht ist?

Auch bei Amphetaminen oder Kokain werden durch die Aktivierung des neuronalen Belohnungsnetzwerks der Botenstoff Dopamin und das Glückshormon Endorphin im Körper freigesetzt. Dies erzeugt generell eine positive Stimmung und reduziert gleichzeitig das Schmerzempfinden. Das Gefühl beim Erfüllen eines speziellen Kaufwunschs ist somit ähnlich wie unter Substanzen, aber natürlich nicht so stark und auch nur von kurzer Dauer. Das Shoppen ist bei manchen bereits zur Sucht geworden. Sie haben schon zehn Paar Schuhe im Schrank und kaufen einfach weiter. Interessant ist, dass sie im Nachhinein logische Entscheidungen generieren, die eigentlich gar nicht der Auslöser waren. Diese Ex-post-facto-Erklärungen gibt es auch am Black Friday, wenn jemand einfach wild draufloskauft und jedem Rabatt schnell nachrennt.

Wie sollte man sich an dem Konsumtag verhalten?

Am besten nicht ziellos in den Tag hineinschlittern, sondern sich im Vorfeld ein paar Gedanken über sein Budget machen. Oft ist es auch besser, mit Bargeld zu zahlen, um die Scheine haptisch zu spüren, das Geld kurz in den Händen zu halten und sich die Ausgaben nochmals kurz vor Augen zu führen. Das Hinhalten einer Kreditkarte tut dagegen weniger weh, auch wenn es derselbe Betrag ist. Allerdings empfehle ich dies nur Leuten, die tatsächlich in Gefahr sind, in einen Kaufrausch zu geraten.