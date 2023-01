Jeff Tomlinson diskutiert in Genf mit Schiedsrichter Lukas Kohlmüller: Der EHC-Cheftrainer haderte in den letzten drei Partien mit umstrittenen Entscheiden der Unparteiischen – besonders einer im Derby in der ZSC-Arena benachteiligte Kloten klar.

Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)