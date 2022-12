Die Stimmen nach dem Sieg gegen Serbien – «Wir waren souveräner und sind verdient weiter» Fabian Schär lobt die Coolness des Nationalteams, Trainer Murat Yakin erlebt eine zufriedene Leere und Breel Embolo denkt bereits an die nächste Aufgabe: Portugal.

«Ich bin einfach nur stolz.» Breel Embolo, Torschütze zum 2:2, ist nach dem Sieg überglücklich. Foto: Keystone

Gregor Kobel

«Wir haben das grosse Ziel erreicht. Es war ein hartes Spiel, wir lagen im Rückstand, haben uns aber super zurückgekämpft und dann sogar gewonnen. Die Freude ist natürlich gross. Ich selber war sicher nervös, es war mein erstes Spiel bei der Nationalmannschaft seit langem, und jetzt gleich an einer WM. Es war ganz allgemein nicht das einfachste Spiel für mich, es gab bis zum Schluss viele hohe Bälle in unseren Strafraum und einige schwierige Situationen zu klären. Aber es ist mein Job, das Tor sauber zu halten. Das ist mir leider nicht ganz gelungen, aber wir sind weiter und darum natürlich zufrieden.»

Fabian Schär

«Wir haben gewusst, was auf uns zukommt, dass es ein schweres Spiel werden würde. Wichtig war, dass wir nach dem 1:2 zurückgekommen sind. Es zeigt, dass wir einen super Teamspirit haben. Am Schluss wurde es nochmals hektisch, es gab Provokationen auf beiden Seiten, doch wir ­haben versucht, ruhig zu bleiben. Am Ende waren wir die souveränere Mannschaft und darum sind wir verdient weitergekommen. Wir werden diesen Erfolg heute und morgen geniessen und fokussieren uns dann auf die nächste ­Aufgabe.»

Breel Embolo

«Als ich ausgewechselt wurde, habe ich mitbekommen, dass der Gruppensieg noch möglich ist, wenn wir noch ein Tor schiessen. Dass uns das nicht gelungen ist, ist ärgerlich. Aber auf der anderen Seite bin ich einfach nur stolz. Wir haben super begonnen, doch nach dem 1:1 wurden wir mental ein wenig schwach und die Serben haben das sofort ausgenutzt. Das 2:2 war für uns entscheidend. Nun kommt ein wichtiges Spiel gegen Portugal auf uns zu. Aber wir wissen, dass wir jeden schlagen müssen, wenn wir weiter kommen möchten.»

Murat Yakin

«Es war heute sehr emotional, auch für mich. Wir hatten einen super Start, dann zogen wir eine Schwächephase ein mit zwei Fehlern, doch danach kamen wir erneut zurück. Wir wussten, Serbien muss offensiv agieren. Und wir wussten, wenn wir schnelle Umschaltphasen kreieren können, bekommen wir auf den Seiten viel Raum – so sind auch die Tore entstanden. Das war heute eine grosse Leistung, so wie wir gespielt haben. Die Emotionen nun sind natürlich riesig. Nach so einer Partie fühlst du eine Leere, wenn der Druck plötzlich abfällt. Aber es ist eine zufriedene Leere.

Remo Freuler

«Für mich war es natürlich ein besonderes Tor, vor allem nach meinem Fehler in der ersten Halbzeit. Es ist etwas sehr Spezielles, wenn man an einer WM trifft. Nun hoffen wir, dass wir weitere positive Emotionen auslösen können in der Schweiz.»

red

