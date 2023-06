Schwieriger ukrainischer Vorstoss – «Wir werden nicht jeden Panzer ersetzen können, der jetzt ausfällt» Die Ukraine hat in den ersten Tagen ihrer Offensive bereits mehrere westliche Panzer verloren. Die USA wollen nun rasch nachrüsten, doch Deutschland winkt ab. Zita Affentranger

Ukrainische Verluste in der Region Saporischschja: Das Bild des russischen Verteidigungsministeriums soll zerstörte westliche Militärfahrzeuge zeigen. Foto: EPA

Nach Beginn der Offensive sind auch die neuesten Erfolgsmeldungen der ukrainischen Armee bescheiden. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar sagte am Dienstag, Kiew sei an den einzelnen Frontabschnitten zwischen 200 Meter und einen Kilometer vorgerückt. Mindestens eine der sieben Ortschaften, welche die Ukraine in den letzten Tagen zurückerobert hat, soll gemäss russischen Kriegsbloggern wieder unter Moskaus Kontrolle sein. Westliche Experten betonen, dass der Vorstoss noch gar nicht richtig angefangen habe und Kiew noch Truppen zurückhalte, deshalb könne man noch keine Schlüsse ziehen über den Verlauf der lange angekündigten Offensive.