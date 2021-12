Interview mit dem Bezirkschef der Kapo – «Wir werden oft mit einer Erwartungshaltung konfrontiert»

Kevin Suter, neuer Bezirkschef, im Polizeiposten Dielsdorf am Mittwoch, 8. Dezember 2021.

Herr Suter, Sie sind seit Oktober Bezirkschef der Kantonspolizei für den Bezirk Dielsdorf. Was machen Sie in dieser Position?

Wie ist die Polizei im Bezirk Dielsdorf organisiert?

Im Bezirk Dielsdorf arbeiten 33 Kantonspolizistinnen und -polizisten auf fünf Posten verteilt. Dielsdorf ist der Bezirkshauptposten, dazu haben wir den Dienstkreis Regensdorf mit Posten in Regensdorf und Buchs und den Dienstkreis Rümlang mit Posten in Rümlang und Niederglatt. Wir sind zuständig für die kriminalpolizeiliche Grundversorgung: Diebstahl, Drohungen, Körperverletzung bis zu Tötung. Neben der Kantonspolizei verfügen die Gemeinde Regensdorf und der Verbund Ronn (Rümlang, Oberglatt, Niederglatt und Niederhasli) über eine eigene Gemeindepolizei. Diese sind in ihren Gemeindegebieten im Bereich der Verkehrspolizei tätig, sorgen für Ruhe und Ordnung und übernehmen einfachere kriminalpolizeiliche Fälle im Übertretungsstrafbereich, wie Tätlichkeiten oder geringfügigen Diebstahl.