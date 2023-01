Film zum Tiefenlager – «Wir wissen nicht, wie es weitergeht» Der Dokumentarfilm «Der grüne Berg» von Fredi M. Murer zum geplanten Tiefenlager in Wellenberg wurde in Stadel gezeigt. Die Parallelen sind frappant. Astrit Abazi

Ramona Keller. Foto: André Springer

Es kommt nur selten vor, dass ein Dokumentarfilm mehr als 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung wieder an Aktualität gewinnt. «Der grüne Berg» des Schweizer Filmemachers Fredi M. Murer, der die Geschehnisse um das geplante Tiefenlager im Nidwaldner Wellenberg dokumentiert, zeigt jedoch viele Parallelen zu den Geschehnissen im Zürcher Unterland. Der Film wurde am Mittwochabend in Stadel in Anwesenheit des Regisseurs, Vertretern der Nagra und Direktbetroffenen aus Stadel gezeigt. Organisiert wurde der Anlass von Kantonsrätin Wilma Willi (Grüne).