Machen sich Sorgen um die Verkehrssituation: Eglisaus Gewerbevereins-Präsident Alex Harder (rechts) und der mit seinem Sanitärbetrieb an der Zürcherstrasse unmittelbar betroffene Thomas Lee inmitten der Ortsdurchfahrt, deren Sanierung in und ums Städtli so viel zu reden gibt.



Foto: Michael Trost