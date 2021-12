Susy Utzinger im Porträt – «Wir wollen nicht missionieren», sagt die Tierschützerin und rettet 800 Hühner Susy Utzinger ist eine der bekanntesten Tierschützerinnen der Schweiz. 30 Jahre dauert ihr Kampf schon an. «Es hat sich gelohnt», sagt sie. Kevin Brühlmann

«Wir wollen nicht missionieren»: Susy Utzinger im Jahr 2015 in ihrem Büro in Kollbrunn bei Winterthur. Foto: Heinz Diener

In einem riesigen Stall in der Nähe von Illnau sollen demnächst 800 Legehennen getötet werden – also Hühner, die praktisch täglich ein Ei legen. Ein paar wenige enden möglicherweise in Suppen. Aber die meisten werden vergast und dann im Kompost entsorgt. So ist das üblich.

Da mischte sich Susy Utzinger ein. Die 52 Jahre alte Frau, die mit der Energie eines Wolfsrudels versehen ist, gehört zu den bekanntesten Tierschützerinnen der Schweiz. Mit ihrer Stiftung, die den Sitz in Kollbrunn in der Nähe von Winterthur hat, startete Susy Utzinger einen Aufruf: «800 weisse Legehennen suchen dringend ein Zuhause.» Bei Interesse kann man sich in ein Formular eintragen und die gewünschte Anzahl Hennen am 14. und 15. Januar direkt beim Geflügelstall abholen.