Der elfte Elfte in Bassersdorf – «Wir wollen zeigen, dass wir noch da sind» Pünktlich zu Martini bricht traditionell die närrische Zeit an. Auch in Bassersdorf wird heute Abend wieder zu Guggenklängen gefeiert. Der Obernarr blickt voraus – und hofft. Christian Wüthrich

Obernarr Rolf Zemp würde gern wieder eine Fasnacht in Bassersdorf eröffnen wie hier am 20. Februar 2020 im Zelt auf dem Dorfplatz. Aber das Virus grassiert weiterhin, und so ist die Ungewissheit derzeit (zu) gross. Archivbild: Christian Merz

Bassersdorf kann Feste feiern. Das beweisen auch die Strassenschilder in der Glattaler Kleinstadt, die sich selbst lieber als Dorf sieht. Dort gibt es einen offiziellen Sechseläutenplatz samt einem etwas freier interpretierten Frühlingsfeuerbrauchtum. Und es gibt auch einen Fasnachtsweg, der für gewöhnlich alljährlich im Herbst in den Fokus der festfreudigen Gemeinde rückt. Es ist der traditionelle Treffpunkt der Fasnachtsfans zum Auftakt der närrischen Zeit – also zum 11.11. – also auch heute wieder.

«Zieht euch warm an, bringt gute Laune mit und lasst uns auf eine mögliche Fasnacht anstossen.» So lautet der Aufruf vom Vorsitzenden des Fasnachtskomitees Bassersdorf (Fakoba), Rolf Zemp, fürs traditionelle fasnächtliche Treffen um 18.30 Uhr am Fasnachtsweg.