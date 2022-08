Die Hoffnungen waren gross: Geflüchtete aus der Ukraine könnten den Fachkräftemangel in der IT-Branche lindern. Doch bislang wird die eigens geschaffene Jobbörse kaum genutzt, wie Judith Bellaiche von der Branchenvereinigung Swico einräumt.

Der Bedarf an Fachkräften ist hoch: 10’000 Stellen sind derzeit in der IT-Branche offen.

Die Vermittlungsplattform stösst bei den Arbeitgebern auf grosses Interesse. Wir hatten sogar Anfragen von branchenfremden Unternehmen. Nach zwei Monaten müssen wir aber feststellen, dass bislang nur vereinzelte Bewerbungen eingetroffen sind. Und nur ganz wenige Stellen konnten besetzt werden. Es ist uns offenbar nicht gelungen, unser Angebot an die geflüchteten Menschen heranzutragen.

Sie haben eine Jobvermittlungsplattform mit dem etwas umständlichen Namen ITcareers-withoutborders.org aufgesetzt, die sich auch an Geflüchtete aus der Ukraine richtet. Wie gut funktioniert diese?

Wir halten die Plattform am Laufen, denn die Solidarität ist ungebrochen und der Bedarf an Fachkräften bleibt hoch. Nun kontaktieren wir die Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen. Wir sind auf ihre Hilfe angewiesen, um Leute, die auf der Suche nach einer Stelle sind, auf unser Angebot aufmerksam zu machen.

Was unternehmen Sie?

Die Online-Plattform ITcareers-withoutborders.org zeigt an, bei welchen Unternehmen es freie Stellen etwa für Programmiererinnen und Programmierer gibt.

Weshalb ist die IT-Branche attraktiv für Flüchtlinge?

Wir sind eine innovative Industrie. Die internationale Zusammenarbeit ist in unserer DNA. Etliche Mitglieder haben sehr bald nach Ausbruch des Krieges signalisiert, dass sie Geflüchtete aufnehmen würden. Das ist einfacher möglich als in anderen Berufen: Für viele Positionen muss man nicht fliessend Deutsch sprechen. Die Arbeit kann zudem vergleichsweise flexibel eingeteilt werden. Und sie ist nicht an einen Ort gebunden. Zudem gibt es derzeit viele offene Stellen.