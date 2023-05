Niederglatt – Wirbel um die geplante Verlegung der Veloroute an die Glatt Drei Verkehrsanordnungen, welche die Gemeinde Niederglatt im Auftrag des Kantons publiziert hat, sorgten für Verwirrung. Nun werden sie widerrufen. Thomas Mathis

Dieser Weg entlang der Glatt in Niederglatt wird verbreitert, um künftig als Veloroute dienen zu können. Foto: PD

In Niederglatt sorgt derzeit die geplante Verlegung einer Veloroute an die Glatt für rote Köpfe. Seit kurzem ist der Kiesweg entlang des linken Ufers der Glatt gesperrt, weil dieser zwischen Grafschaftstrasse und Rütiwiesenstrasse vom Kanton in zwei Etappen saniert und verbreitert wird. Darüber hatte die Baudirektion die Bevölkerung in Kenntnis gesetzt. Hintergrund davon ist, dass die regionale Veloroute 29, die auf diesem Abschnitt derzeit durchs Quartier führt, künftig entlang der Glatt verlaufen soll.