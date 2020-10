Welche Medikamente bekommt Trump – Wird der US-Präsident zum Versuchskaninchen? Die seltsame Therapie von Donald Trump gibt Fachleuten Rätsel auf. Seine Ärzte geben ihm offenbar mehrere Mittel in der Hoffnung, dass sie irgendwie helfen. Die gefährlichste Phase dürfte dem US-Präsidenten noch bevorstehen. Werner Bartens

US-Präsident Donald Trump arbeitet während der Behandlung in einem Konferenzraum im Walter-Reed-Militärspital. Foto: Reuters

Nicht nur im Krieg ist der erste Verlierer stets die Wahrheit, auch im Wahlkampf. Klare Aussagen über den Gesundheitszustand des mit Sars-CoV-2 infizierten Präsidenten sind kaum zu bekommen. Vier Wochen sind es bis zur Wahl, die politischen Lager von Donald Trump und Joe Biden stehen sich unversöhnlich gegenüber, jede Seite beansprucht die Deutungshoheit. Wie geschwächt der mächtigste Mann der Welt ist, ob er einen schweren Verlauf durchmacht, was bei Alter und Übergewicht nicht überraschend wäre, oder ob er sich erholt, was die Winke-Runde im SUV nahelegen soll – all das können nur Ärzte aus dem Umfeld beurteilen. Doch die Doktoren schweigen, veröffentlichen nichtssagende Bulletins oder korrigieren ihre Aussagen wieder.