Shiffrin

Noch eine Goldene fehlt also, um Österreich aufzuholen. Warum nicht heute? Nun, natürlich ist da Petra Vlhova, die Führende des Slalom- und Gesamtweltcups und die Österreicherin Katharina Liensberger. Aber es wäre fahrlässig, nicht an Mikaela Shiffrin zu denken. Die US-Amerikanerin, die in Topform oftmals ihr eigenes Rennen fährt, unerreichbar für die Konkurrenz. Kollege Rindlisbacher hat mit ihrem Manager gesprochen, einer ihrer engsten Vertrauten. Heraus kam ein Einblick, wie die Ausnahmesportlerin tickt.