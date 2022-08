Podcast zum Schweizer Fussball – «Das kann einen unruhigen Herbst bei den Young Boys geben» Bringt der Zuzug von Kastriot Imeri Unzufriedenheit in das YB-Kader? Welche Stürmer müssen den FCB verlassen? Und wächst GC zum Spitzenteam – aber keinen interessiert es? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Für den FC Basel und die Young Boys könnte das Abenteuer Europa bereits am Donnerstag zu Ende gehen. Beide Clubs müssen in der Qualifikation zur Conference League ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen. Beide haben unter der Woche noch einmal Transfers getätigt, die für Aufsehen gesorgt haben. Kastriot Imeri kommt von Genf nach Bern, Bradley Fink von Dortmund nach Basel.

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Es sind unbestritten zwei aufregende junge Schweizer Offensivspieler. Aber haben YB und FCB nicht bereits genügend grosse Kader? Diese Frage diskutieren wir in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Für Bern stellt Dominic Wuillemin fest: «Es könnte einen unruhigen Herbst geben für die Young Boys.» Das, wenn YB gegen Anderlecht die Gruppenspiele der Conference League verpasst. Womit das Kader wohl zu gross wäre für bloss Meisterschaft und Cup, wie Wuillemin findet: «Es hat viele Spieler im Kader, deren Anspruch es ist, zu spielen – oder gar den nächsten Schritt zu machen.»

Die Berner müssten bei einem europäischen Aus also wohl versuchen, ihr Kader zu verkleinern. Etwas, das der FC Basel wohl sogar im Fall eines Erfolgs gegen Sofia machen wird, wie Oliver Gut erzählt. Je nach Zählweise hat der FCB nach dem Zuzug von Fink fünf bis sechs Leute für eine Position im Angriff. Klar also, dass die Basler bis am 31. August, wenn das Transferfenster schliesst, noch Angreifer abgeben wollen. Wenn es treffen könnte? Kaly Sène scheint in Basel nicht mehr gefragt zu sein. Und Gut sagt auch: «Es gibt Anzeichen, dass der FCB mit Adam Szalai nicht so zufrieden ist. Oder zumindest froh wäre, wenn es eine Lösung gäbe. Aber ob das bei seinem Vertrag auch klappen wird?»

Und schliesslich diskutieren wir über die Grasshoppers, bei denen ein Spieler auftrumpft, der dem FC Basel vielleicht noch fehlt, wie Gut findet: Dominik Schmid, der einst unter Bernhard Burgener als Vorzeigespieler für das Projekt «für immer Rotblau» des FC Basel galt. Und danach bei seinem Stammclub in Basel doch keine Einsatzchancen bekam.

Heute ist Schmid Leistungsträger bei GC. Und Gut findet: «Er ist ein Spieler, wie er dem FCB derzeit fehlt. Basel hat ältere Stars über 30. Und ganz junge Talente, die an eine grosse Karriere glauben. Was er aber nicht hat, sind Spieler im Mittelbau mit einer gewissen Routine und Klasse, die sich aber nicht zu schade sind, die Arbeit anzugehen, die es zu verrichten gilt.»

Wann welches Thema besprochen wird

04:27 1. Cuprunde Männer

06:50 Kastriot Imeri zu YB

22:46 Bradley Fink zum FCB

35:22 YB, FCB und FCZ im Europacup

44:40 Grasshoppers

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.