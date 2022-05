Podcast zum Schweizer Fussball – «Wird mit Bernhard Heusler beim FC Basel alles wieder gut?» Was bedeutet es, wenn der alte FCB-Präsident die neue Führung berät? Wer weint Absteiger Lausanne eine Träne nach? Und wer ist im Cupfinal Favorit? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es ist ein Satz, der aufhorchen lässt: «Zudem haben sich die Hauptaktionär:innen neu mit Bernhard Heusler darauf verständigt, dass er in seiner Rolle als Ehrenpräsident ab sofort den FCB-Führungsgremien (Vereinsvorstand und Verwaltungsrat) in Fragen aller Art beratend und unterstützend zur Seite steht.» So hat das der FC Basel heute offiziell bekannt gegeben, als er über seine frisch aufgestellten Verwaltungsräte informiert hat. Und wir diskutieren in der aktuellen Folge unsers Fussball-Podcasts darüber, was das zu bedeuten hat.

Für Thomas Schifferle spricht es zumindest nicht für die Führungsstruktur, wie sie im FCB in dem einen Jahr seit dem Einstieg von David Degen gewirkt hat: «Es ist schon keine gute Bilanz seines ersten Jahres. So, wie es auch sportlich keine gute Bilanz ist – trotz Rang zwei in der Meisterschaft.»

Für Schifferle stellen sich zwei Fragen: «Warum macht es Bernhard Heusler: Hat er Angst um seinen Verein? Und ganz zentral: Wie bereit ist David Degen, auch auf Bernhard Heusler zu hören?» Sollte Degen nicht gut zuhören – und vor allem die Vorschläge nicht umsetzen, so prophezeit Schifferle: «Dann könnte das schon den einen oder anderen Konflikt geben. Auf jeden Fall ist es eine sehr spannende Personalie.»

Oliver Gut stellt fest: «Bis zu einem gewissen Mass steht Heusler jetzt auch wieder in der Verantwortung. Und er hat sicher kein Interesse daran, dass ihm in der Öffentlichkeit eine Mitschuld daran gegeben wird, wenn es künftig nicht läuft. Auch darum wird es spannend, wie stark David Degen auf seinen Rat hören wird.»

Ausserdem reden wir in der Sendung darüber, ob irgendjemand Absteiger Lausanne-Sport vermissen wird. Und wir diskutieren über die beiden Gegner im kommenden Cupfinal: Lugano und St. Gallen.

