«Apropos» – der tägliche Podcast – Wird Omikron die Pandemie-Politik auf den Kopf stellen? Wie ansteckend ist Omikron – und wie stark könnte es den Verlauf der Pandemie diesen Winter verändern? Hören Sie im Podcast «Apropos», was man bisher über den neuen Virustyp weiss – und was noch offen ist. Mirja Gabathuler als Host Felix Straumann als Gast

Als Reaktion auf Omikron gibt das BAG die Booster-Impfung für alle Personen ab 16 Jahren frei. Foto: Keystone

Weltweit sind Expertinnen und Experten beunruhigt: In verschiedenen Ländern breitet sich der Omikron-Typ des Coronavirus aus – auch in der Schweiz gibt es bereits mindestens einen wahrscheinlichen Fall. Entsprechend alarmiert traten die Fachleute des Bundes gestern vor die Medien.

«Wir stehen erneut an einem Punkt der Pandemie, der für alles weitere entscheidend sein könnte», sagte Patrick Mathys, Leiter der Sektion Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). (Hier finden Sie den Ticker zur Medienkonferenz des BAG und ein Q&A mit den bisher wichtigsten Erkenntnissen zu Omikron.)

Was weiss man bisher über den neuen Virustyp? Wie gefährlich ist Omikron – und wie gut schützen die bisherigen Impfstoffe gegen eine Ansteckung? Könnte das neue Virus die Pandemiepolitik des Bundes noch einmal auf den Kopf stellen? Und welche Rolle spielt dabei, dass aktuell auch ohne Omikron die Fallzahlen stark ansteigen? Wissenschaftsredaktor Felix Straumann fasst in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» zusammen, was man aktuell bereits weiss – und was noch offen ist.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Felix Straumann ist Wissenschaftsredaktor mit Schwerpunkt Medizin. Er hat den Master in Mikrobiologie und verbrachte viele Jahre in Labors am Unispital und in der Privatwirtschaft, bevor er Journalist wurde. Mehr Infos @fstraum

Fehler gefunden?Jetzt melden.