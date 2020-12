Parmelin: «Schweiz setzt sich für den Frieden ein»

Das Volk habe die Einschätzung des Bundesrates zur Initiative geteilt, sagt Guy Parmelin vor den Medien in Bern. Diese hätte keine Kriege verhindert und dafür die Schweizer Wirtschaft belastet.

Die Schweizer Regierung werde sich weiterhin für den Frieden einsetzen. «Auch dem Bundesrat liegt eine friedliche Welt am Herzen», so Parmelin. Das geschehe aber nicht über Verbote sondern über den Dialog. Man wolle die Rahmenbedingen für die Schweizer Unternehmen gerade in der aktuell schwierigen ökonomischen Lage aufgrund des Corona-Virus nicht erschweren.