Geldblog: Herbe Währungsverluste – Wird sich das britische Pfund bald wieder erholen? Geldexperte Martin Spieler sagt, warum sich das Pfund kaum stark vom Tiefpunkt erholen dürfte – und welche Währungen gefragt sind. Martin Spieler

Misstrauensvotum der Finanzmärkte: Investoren sind in den letzten Wochen regelrecht aus dem Pfund geflüchtet. Foto: Getty Images

Auf der Suche nach einigermassen sicheren Anlagen hatte ich in diesem Jahr einen Teil des Geldes in britische Aktien und Anleihen diversifiziert. Nun ist das Pfund stark unter Druck gekommen. Ist das nur temporär? Leserfrage von B.Y.