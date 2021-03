Restaurant in Hüttikon – Wirtepaar der Alten Post kann seinen treuen Gästen nicht Ade sagen Nach 109 Jahren im Pöschtli hat die Familie Berger ihr Wohnhaus und Restaurant verkauft. Heinz und Rita Berger ziehen weg, ohne sich verabschieden zu können. Das schmerzt. Anna Bérard

Die Hüttiker Gemeindepräsidentin Beatrice Derrer hat sich von Heinz und Rita Berger in der Gaststube verabschiedet. Foto: Beatrice Derrer

Nach der ganzen Packerei sind die Wirte der Alten Post müde. «Jetzt müssen wir uns zuerst erholen, bevor wir Pläne für die Zukunft schmieden können», sagt Heinz Berger. Den Umzug von seinem Elternhaus in Hüttikon in eine Wohnung nach Watt hat er zusammen mit seiner Frau Rita seit Monaten vorbereitet. Jetzt ist es so weit: Die letzten Kisten sind im Auto verstaut, Wohnhaus und Gaststube zur Übergabe an den neuen Besitzer bereit. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken Bergers auf das stattliche Riegelhaus an der einzigen Kreuzung Hüttikons zurück, wo sie gelebt und gearbeitet haben. 20 Jahre lang haben sie das Gasthaus gemeinsam geführt, das Heinz Berger mit seiner ersten Frau Heidi 1973 von seiner Mutter übernommen hatte.