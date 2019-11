Implenia ernennt Christian Späth zum neuer Leiter Tiefbau

Der bisherige Divisionsleiter René Kotacka habe sich dazu entschieden, ab Januar ein achtmonatiges Sabbatical anzutreten und seine bisherigen Funktionen abzugeben. Sein Nachfolger wird Christian Späth. Das gibt Implenia am Mittwoch bekannt.

Späth ist seit 2012 bei Implenia in verschiedenen Fach- und Führungspositionen tätig, wie es weiter hiess. Zuletzt hat er als Mitglied der Divisionsleitung Tiefbau den Bereich Ingenieurbau auf globaler Ebene geführt, was er auch weiterhin tun werde. Zuvor hatte er unter anderem zwischen 2013 und 2015 den Markteintritt von Implenia im Tunnelbau in Österreich sowie Deutschland verantwortet. Ab Juli 2015 übernahm er die Leitung des gesamten Bereichs Tunnelbau in allen Märkten.

René Kotacka habe seine bereits im Frühjahr 2019 geplante Auszeit verschoben, nachdem der Konzern Änderungen an der Strategie und der Organisation beschlossen hatte. Er habe damit dem Unternehmen für die wichtigen ersten Monate der Strategie-Implementierung zu Verfügung gestanden, schrieb das in Dietlikon ansässige Unternehmen weiter. (mst/sda)