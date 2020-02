«Man sieht den Nudeln zu hohe Bakterienwerte nicht an»

Frau Pfenniger, wie wählen Sie als Mitglied der Eidgenössischen Ernährungskommission ein Restaurant aus? Woran erkennen Sie, ob es gut geführt ist?Am wichtigsten ist es, dass der Koch gut geschult ist. Aber das erkennt man nicht auf den ersten Blick. Also muss man sich auf den allgemeinen Eindruck des Restaurants verlassen. Kann man zum Beispiel die Küche sehen, so wie das zum Teil bei modernen Betrieben der Fall ist? Ich würde auch Orte bevorzugen, die eine kleine Karte führen, mit Herkunftsangaben der Waren – sowohl für Fleisch als auch für Fisch ist das seit 2018 obligatorisch. Ob ein Restaurant gut geführt ist, merkt man auch daran, ob das Personal Fragen beantworten kann, zum Beispiel über Allergene.

Lebensmittelinspektoren messen in Esswaren immer wieder stark erhöhte Bakterienwerte. Welche Speisen sollte man meiden? Ich bevorzuge das Tagesmenü, weil es grundsätzlich am selben Tag mit Produkten zubereitet wird, die speziell dafür gekauft wurden. Umgekehrt bin ich vorsichtig mit Gerichten, die schon lange bei Zimmertemperatur auf dem Buffet lagen. Etwa Salate oder Tiramisù. Besonders kurz vor Betriebsschluss würde ich das nicht mehr bestellen.

Kontrolleure beanstanden oft vorgekochte Speisen wie Nudeln oder Reis. Viele Wirte bewahren sie zu lange auf. Warum? Gastronomen wissen, dass man mit Fleisch und Fisch sehr vorsichtig sein muss. Aber die Probleme mit stärkehaltigen Lebensmitteln wie etwa Reis oder Nudeln sind viel weniger bekannt. Häufig werden diese Produkte einfach bei Raumtemperatur gelagert, obwohl sie Wasser enthalten und daher eine ideale Umgebung für Bakterien sind. Die Untersuchung von Proben durch Kantonschemiker zeigen sehr deutlich, wie die Zahl der Bakterien explodiert, wenn vorgekochte Lebensmittel zu lange und bei Raumtemperatur gelagert werden.

«Die Konsumenten brauchen Kontrollresultate, wenn sie schlechter geführte Betriebe meiden wollen»: Konsumentenschützerin Barbara Pfenniger. Foto: Vanessa Cardoso (24Heures)

Wie kann ich mich davor schützen? Leider gibt es dafür keine einfache Lösung. Man sieht es dem Reis oder den Nudeln nicht an, wenn sie zu hohe Bakterienwerte haben. Man kann aber den Wirt fragen, ob die Pasta am selben Tag gekocht wurde.

Und was soll ich tun, wenn ich trotzdem mal krank werde nach dem Besuch im Restaurant? Es ist wichtig, dass man dies dann dem Kantonschemiker meldet.

Warum? Weil die Inspektionen risikobasiert erfolgen. Das heisst, wenn der Kantonschemiker oder die Kantonschemikerin eine Beschwerde über ein Restaurant erhält, wird der Betrieb vermehrt kontrolliert. Dadurch verbessert sich dort die Qualität.

Unsere Recherchen haben gezeigt, dass Kontrollen in Restaurants deutlich mehr Probleme aufdecken, als bisher bekannt waren. Was muss jetzt geschehen? Wir fordern vor allem Transparenz über die Ergebnisse der Kontrollen. Das braucht es nicht so sehr wegen kleiner Nachlässigkeiten, aber für gravierende Mängel. Die Konsumenten brauchen solche Informationen, wenn sie schlechter geführte Betriebe meiden wollen. In Dänemark gibt es dazu ein Smiley-System: Die Inspektionsergebnisse werden am Eingang ausgehängt. Zudem existiert eine Website, auf der man alle Bewertungen findet. Dadurch hat sich die Qualität der Restaurants verbessert.

Warum gibt es das in der Schweiz nicht? Bei der Diskussion über das neue Lebensmittelgesetz im Jahr 2013 hatte das Bundesamt für Gesundheit eine halbherzige Lösung vorgeschlagen: Restaurants sollten ein Zertifikat erhalten, das die Kunden dann hätten anfordern können. Aber sogar dieser Vorschlag wurde im Parlament abgelehnt. Grund dafür war die Angst, Betriebe würden nur wegen einer einzigen isolierten Kontrolle an den Pranger gestellt und bestraft. Obwohl noch nicht einmal definiert war, wie ein solches Zertifikat aussehen könnte.

In den Kantonen wurden in den letzten Jahren bei der Lebensmittelinspektion Stellen abgebaut. Und die Strafen gegen Übeltäter sind gering. Verschlechtert sich die Situation? Für uns ist sicher sehr wichtig, dass die Ressourcen für Inspektionen nicht noch mehr abnehmen. Man setzt in ganz Europa immer weniger auf amtliche Kontrollen und mehr auf Selbstkontrolle durch die Restaurants selbst. Dies kann jedoch nur funktionieren, wenn auch überprüft wird, ob die Wirte das seriös machen. Wir befürchten, dass dies nicht mehr garantiert ist, wenn ständig Stellen bei den Lebensmittelkontrolleuren abgebaut werden. Das ist ein Risiko.

Probleme mit der Lebensmittelhygiene kann es auch zu Hause geben. Was sind Ihre Tipps, um nicht vom Selbergekochten krank zu werden? Es gibt vier Ratschläge: Waschen Sie Hände und Utensilien wie Rüstbretter. Trennen Sie rohes Fleisch von genussfertigen Speisen. Kochen Sie Geflügel und Schweinefleisch durch. Lagern Sie Fisch und Fleisch ganz unten im Kühlschrank, dort wo es am kältesten ist.

Und wie lange kann ich die Reste vom Abendessen aufbewahren? Ein fertiges Gericht wie zum Beispiel Fleisch in Sauce sollten Sie spätestens nach zwei Tagen essen. Noch kritischer sind aufgetaute Waren, wie beispielsweise Beeren oder Fisch. Die sollte man wirklich rasch konsumieren.

Warum ist das heikel? Beim Einfrieren ändert sich die Struktur der Esswaren. Vorhandene Bakterien vermehren sich beim Auftauen darin sprunghaft. Reste sollten zudem immer gut abgedeckt werden, um zu verhindern, dass Bakterien von einer Schale in eine andere gelangen.

Und wie lange kann ich Tiefgekühltes lagern? Wenn Sie zum Beispiel eine Bolognese-Sauce einfrieren, hält diese in der Tiefkühltruhe höchstens zwei bis drei Monate. Im Kühlfach über dem Kühlschrank sogar nur ein paar Wochen, weil es nicht kalt genug ist. Deshalb kann dort selbst Gefrorenes verderben.