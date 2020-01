Manor entlässt langjährige Kadermitglieder

Bei Manor ist Feuer im Dach: Das Warenhaus stellt etliche Mitarbeiter des Kaders frei. Insgesamt soll es Dutzende Kündigungen gegeben haben, wie Nau.ch mit Verweis auf Insider berichtet. Betroffen seien Filialleiter aus der ganzen Schweiz.

Gemäss zwei voneinander unabhängigen Quellen seien bisher ausgewählte Mitarbeiter mündlich über die Kündigungen informiert, schreibt das Newsportal. Auch Filialleiter in Spreitenbach AG und im Shoppyland in Schönbühl BE seien aus heiterem Himmel entlassen worden.

Manor informiert am Nachmittag

Laut den Insidern haben die Mitarbeiter die Kündigung mündlich erhalten. Eine Quelle spricht von bis zu 40 Betroffenen. Mehrere Involvierte würden von einer «konzertierten, schweizweiten Aktion» berichten. Etliche gefeuerte Mitarbeiter hätten über 30 Jahre für das Warenhaus gearbeitet.

Der «Blick» spricht gar von 50 Kündigungen bei Manor-Kadermitarbeitern. Auf Anfrage dieser Zeitung heisst es bei Manor, man könne zu diesem Zeitpunkt noch keine detaillierten Informationen zu diesem Thema geben. Bis 16 Uhr will das Warenhaus informieren.

Vor wenigen Monaten gab Manor bekannt, dass sie den Standort an der Züricher Bahnhofstrasse Ende Januar schliessen wird. Von der Schliessung sind 290 Manor-Mitarbeiter und 190 Mitarbeitende von eingemieteten Firmen betroffen