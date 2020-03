Swisscom ist als einziger Anbieter von Corona-Krise überfordert

Noch vergangene Woche versicherte die Swisscom, sie habe genug Puffer in den Netzen für die erwarteten Mehrzugriffe. Doch nun zeigt sich am dritten Tag der schweizweiten Heimarbeit, dass die Netze der Marktführerin über weite Strecken überlastet sind. Wie der Online-Überwachungsdienst Allestörungen zeigt, kam es von Montag bis Mittwoch zwischen 9 und 12 Uhr teilweise zu starken Beeinträchtigungen. Bereits Anfang Jahr verzeichnete die Swisscom zwei grosse Ausfälle, die sogar die Notrufnummern betrafen.

Jetzt macht sich Kritik breit: «Init7 hat nicht mehr Traffic als üblich. Es gibt keine Daten-Engpässe. Wer was anderes behauptet, verbreitet Fake News», twittert der Chef des Winterthurer Glasfaseranbieters, Fredy Künzler. Bislang erweist sich auch die Infrastruktur von Sunrise und UPC als weniger störungsanfällig.

Branchenkenner wie Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland vermuten zwei mögliche Gründe für die Engpässe bei Swisscom: Das Unternehmen stelle zu wenig Kapazitäten innerhalb des eigenen Netzes zur Verfügung oder aber bei den Übergabepunkten ins Internet. «Auffallend ist jedenfalls, dass es die Swisscom im Gegensatz zu anderen Anbietern nicht geschafft hat, gewappnet zu sein für die Coronavirus-Krise», sagt Beyeler. Er fordert vom staatsnahen Betrieb volle Transparenz zu diesen Fragen.

Swisscom-Kunden telefonieren mehr

Die Swisscom macht für die überlasteten Netze die Heimarbeit verantwortlich, die immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern verordnen. «In der Sprachtelefonie sehen wir eine erhöhte Belastung», sagt eine Firmensprecherin. «Die Menschen telefonieren deutlich mehr als üblich – und zwar via Mobilfunk- und Festnetz.»

Im Datenverkehr gebe es hingegen kaum Veränderungen. Gemäss Swisscom benötigen Homeoffice-Anwendungen im Vergleich zu Streamingdiensten wie Netflix nur einen kleinen Anteil des Gesamtverkehrs. Die Swisscom-Sprecherin spricht von einem «tiefen einstelligen Prozentbereich der ganzen Netzlast». Die Swisscom zählt 1,5 Millionen Haushalte und 6,3 Millionen Mobilfunknutzer zu ihrer Kundschaft.

Zum gebrochenen Versprechen von vergangener Woche sagt die Firmensprecherin, das Verhalten der Kunden sei derzeit im Gegensatz zu normalen Zeiten nicht vorhersehbar und damit nicht planbar. Daher überwache die Swisscom die Netze genauer als sonst und treffe laufend Massnahmen, um die Kapazitäten zu verbessern.

Gleichzeitig macht sieaber klar: «Eine punktuelle Überlast kann in dieser ausserordentlichen Lage zurzeit grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.»

Wohl auch deshalb richtet Swisscom-Chef Urs Schaeppi in den sozialen Medien einen Appell an die Kundschaft: «Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit etwas Rücksichtnahme und einer vernünftigen Nutzung der Infrastruktur diese Herausforderungen bewältigen werden», sagt Schaeppi in einem Video.

Aufruf der spanischen Telecombetreiber

In Spanien haben die wichtigen Telecombetreiber ihre Kunden dazu aufgerufen, die Netze umsichtig zu nutzen. Firmen wieMovistar, Masmovil und Euskaltel verzeichnen im Internet eine Zunahme des Verkehrs um bis zu 40 Prozent. Die Anbieter haben deshalb auch Empfehlungen an die Nutzer herausgegeben. Dazu gehört etwa die Aufforderung, keine grossen Anhänge per E-Mail zu verschicken.

Sunrise, Salt und UPC schliessen sich dem Appell des Swisscom-Chefs nicht an. Eine Sunrise-Sprecherin deutet an, dass ein solcher Aufruf erst dann eine Option wäre, wenn auch das zuständige Kommunikationsdepartement von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga eine entsprechende Aufforderung zu zurückhaltender Netznutzung mache. In einer gemeinsamen Erklärung vom Mittwochabend teilen die Swisscom und Sunrise indes mit, die Kapazitäten zwischen ihren Netzen auszubauen.

Die Behörden haben die Möglichkeit, in Krisensituationen gewisse Dienste einzuschränken, beispielsweise Streamingangebote wie Netflix und Youtube.

Sunrise verzeichnet aktuell während der Spitzenzeiten eine Zunahme des Telefonverkehrs um das Zwei- bis Dreifache. UPC beobachtet seit Februar einen leichten Anstieg bei der Internetnutzung. «Allerdings ist dieser nicht signifikant und liegt im erwarteten Bereich», sagt eine Sprecherin des grössten Schweizer Kabelnetzbetreibers.

Sunrise wie UPC sehen ihre Netze mit genug Kapazitäten ausgerüstet, um dem Ansturm standzuhalten. Salt machte keine Angaben zur Auslastung der Infrastruktur.