Schweizer Topmanager ist der Totengräber von Thomas Cook

Thomas Cook Konkurs: Schweizer betroffen

Der Konkurs von Thomas Cook hatte Auswirkungen auf 600´000 Menschen weltweit. Unter ihnen kontaktierten etwa 90 TCS-Mitglieder die ETI-Zentrale, um Unterstützung zu erhalten. Bis 16 Uhr wurden 42 Dossiers eröffnet. Im Einzelnen betreffen die Fälle Reisen in den Mittelmeerraum, aber auch nach Mauritius, Kenia und auf die Malediven.



Empfehlungen für Reisende

- Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, der die Reise verkauft hat, um den Status der Buchung zu erfahren.

- Überprüfen Sie, ob die Reise noch stattfinden kann, ob sie einen Thomas Cook-Service enthält, und organisieren Sie nötigenfalls entsprechend um.

- Rufen Sie die gebührenfreie Nummer für die Schweiz an: 055 511 09 00.