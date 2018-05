Wie Nestlé mit Starbucks die Konkurrenz bodigen will

Starbucks räumt auf

Der Verkauf von Kaffeebohnen im Einzelhandel gehört nicht zum Kerngeschäft von Starbucks. Das hat der Kaffeehausbetreiber mit 28'000 Niederlassungen weltweit nun auch eingesehen. Darum überlässt er den Vertrieb und Verkauf von Tee, Kaffeebohnen und Fertigkaffee im Detailhandel in Zukunft Nestlé (vgl. Text links). Nicht inbegriffen sind Fertiggetränke wie Frappuccinos und White Chocolate Mochas. Diese vertreibt Starbucks auch im Einzelhandel weiter selbst.



Die Transaktion ist keine Überraschung. Starbucks-CEO Kevin Johnson ist seit April 2017 im Amt und betonte, dass er auf das Kerngeschäft fokussieren will. Der Verkauf von Kaffeebohnen zählt nicht dazu. Über den Vertriebskanal Einzelhandel erzielte Starbucks 2017 einen Umsatz von 2 Milliarden Dollar – etwa 9 Prozent des Gesamtumsatzes. Zwar ist die Sparte mit einer operativen Marge von 44 Prozent deutlich profitabler als das Hauptgeschäft mit 18 Prozent, und das Wachstum in den vergangenen fünf Jahren war mit 9 Prozent per annum sehr solide. Johnson sprach jüngst aber von gestiegenem Druck und intensiverem Wettbewerb in diesem Segment.



Umsatz nach Regionen



Die Konkurrenz spürt Starbucks auch in den Kaffeehäusern in den USA. Im Kerngeschäft konnte das Unternehmen in den letzten Quartalen nicht überzeugen. Das wiegt schwer. Denn Starbucks nimmt zwei von drei Dollar in Amerika ein. Um die Abhängigkeit vom Hauptmarkt zu reduzieren, will Starbucks das Geschäft in China ausbauen. In drei Jahren soll sich die Zahl von Kaffeehäusern von 3200 auf 5000 erhöhen. Eine bessere geografische Diversifikation erhofft sich Starbucks dank des globalen Vertriebsnetzes auch aus der Transaktion mit Nestlé. Starbucks ist in 28 Ländern präsent, der Nahrungsmittelkonzern aus der Schweiz in 190.



Profitabilität der Segmente



Mit Nestlés Vorauszahlung von 7,15 Milliarden Dollar will Starbucks primär Aktien zurückkaufen. Bis 2020 sollen die Aktionäre von Dividenden und Rückkäufen in der Höhe von 20 Milliarden Dollar profitieren. Im März bezifferte das Unternehmen den Betrag noch mit 15 Milliarden Dollar. Einen positiven Gewinnbeitrag soll die Transaktion ab 2021 liefern. Während Nestlé den Umsatz verbuchen wird, erhält Starbucks Lizenzzahlungen. Die Marktteilnehmer waren von der Meldung wenig begeistert. In einem positiven Gesamtmarkt gaben Starbucks am Montag 0,4 Prozent nach.



Martin Lüscher