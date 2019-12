Dann verliert die Credit Suisse den letzten Rest Glaubwürdigkeit

Es ist ein bemerkenswerter Vorgang. Laut der NZZ soll die CS nicht nur Iqbal Khan, den ehemaligen Chef der internationalen Vermögensverwaltung, sondern auch den ehemaligen Personalchef des CS-Konzerns, Peter Goerke, überwacht haben.

Damit hat die CS ein neues Problem. Auch wenn noch nicht einmal klar ist, ob die Bank wirklich dafür verantwortlich ist. Denn woher der neue Überwachungsauftrag kommt, ist unklar. Falls auch dieser aus der CS oder ihr nahestehenden Kreisen kommt, verliert die Bank den letzten Rest Glaubwürdigkeit. Anfang Oktober, als die CS einen internen Untersuchungsbericht zur Überwachung von Khan vorlegte, beteuerte sie noch, es habe keine andere Überwachung gegeben habe. CS-Präsident Urs Rohner machte damals klar: Die Überwachung von Khan war ein Einzelfall. «Wir haben keine Kenntnis darüber, dass es zu weiteren Überwachungen gekommen wäre», sagte er im Interview mit dieser Zeitung.

Schon damals tauchte die Frage auf, ob ein so heikler Vorfall ohne das Wissen von Konzernchef Tidjane Thiam ablaufen konnte. Auch er betonte stets, nichts von der Überwachung von Khan gewusst zu haben. Die Observation sei im Geheimen abgelaufen, sonst hätten sie die internen Warnsysteme verhindert. Die Tatsache, dass gerade Pierre-Olivier Bouée den Auftrag für die Überwachung gab, schürte aber Zweifel an der Geschichte. Denn er war die rechte Hand Thiams und der operative CS-Chef.

Lief es also auch dieses Mal unter dem Radar der CS-Chefs? Oder sind die Auftraggeber anderenorts zu suchen? Selbst wenn die Credit Suisse dieses Mal nichts mit der Überwachung zu tun hat, dass sie überhaupt ans Licht kommt, hat sich die Credit Suisse selbst zuzuschreiben.

Im Moment deutet alles darauf hin, dass die Belege für den Bericht von der Detektei Investigo gekommen sind. Sie stand bereits hinter der gescheiterten Überwachung von Khan – und wurde danach von der Bank fallen gelassen. Ihr Name kam aus CS-Kreisen an die Öffentlichkeit, so wollten diese von ihrem eigenen Versagen ablenken. Hätte die Bank die Detektive nicht alleine dem medialen Rummel ausgesetzt und stattdessen die Reihen geschlossen, wäre das neue Material wohl kaum an die Medien gelangt.

Der Bericht der NZZ wirft nun erneut die Frage auf, ob die Überwachung von Khan ein isoliertes Ereignis war. Die Bank selbst gibt sich ahnungslos. Es ist jetzt an der Zeit, Klarheit zu schaffen. Sie muss jetzt erklären, ob sie oder ihre Mitarbeiter etwas mit der Sache zu tun haben. Nur so kann sie ihre Glaubwürdigkeit wiederherstellen.