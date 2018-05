Anfragen von Frauen werden häufiger abgelehnt

Bei Krediten handeln Frauen deutlich zurückhaltender als Männer. Wie eine Auswertung von 30'000 Kreditanfragen zeigt, stellen Frauen nur 28 Prozent der Kreditanträge. Dabei beantragen Frauen vor allem aus einer Notlage heraus einen Kredit.

Frauen benötigen fast doppelt so häufig wie Männer Kredite in einem ernsthaften finanziellen Engpass, wie der Internetvergleichsdienst Comparis am Dienstag zu einer Studie seines Partners Credaris schreibt.

Dabei seien etwa Trennung, Scheidung oder Tod des Ehemanns ein grosses Verschuldungsrisiko, da für Frauen in diesen Situationen ein wichtiger Teil des Haushaltseinkommens wegfällt.

Zum Beispiel seien 7,6 Prozent aller Kreditanträge von Frauen für die Begleichung von offenen Rechnungen bestimmt. Bei Männern liegt dieser Anteil lediglich bei 3,9 Prozent. Die Bezahlung von privaten Darlehen ist bei 6 Prozent der Kreditanträge von Frauen der Grund verglichen mit 3,5 Prozent bei den Männern.

Bei den Männern hingegen steht beim Schuldenmachen eindeutig der Konsum im Vordergrund. So werden 45,6 Prozent der von Männern beantragten Kredite für den Kauf eines Fahrzeugs eingesetzt. Bei Frauen liegt dieser Anteil bei tieferen 35 Prozent.

Kredite für Bitcoin-Käufe

Für Investitionen stellen 4,4 Prozent der Männer Kreditanträge (3,5 Prozent bei Frauen). Auffällig sei dabei, dass seit Ende 2017 besonders die Kreditanfragen von Männern für Bitcoin-Käufe angestiegen seien. Diese Art der Verschuldung würden die Kreditgeber aufgrund der enormen Schwankungen im Bitcoin-Kurs allerdings nur ungern sehen, heisst es.

Die Banken schätzen gemäss dem Comparis-Finanzexperten Dominik Weber die Kreditwürdigkeit von Frauen eher tiefer ein als die von Männern. Kreditinstitute würden Anfragen von Frauen häufiger ablehnen, weil sie Kreditausfälle befürchten. Erschwerend komme für ältere Frauen hinzu, dass die Banken Kreditgesuche von Personen im Rentenalter in der Regel ausschlagen, sagte Weber weiter.

Bezogen auf die Kreditsummen beantragten Männer die höheren Beträge. Der beantragte Kredit liegt laut der Comparis-Auswertung bei durchschnittlich 21'613 Franken gegenüber 17'091 Franken bei Frauen. Der Grund dafür dürfte der hohe Anteil von Fahrzeugfinanzierungen bei Männern sein. (sep/sda)