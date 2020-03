Schweiz braucht für Nothilfe länger als die Nachbarländer

«Unser Hauptproblem ist im Moment, dass wir operabel bleiben.» So beschreibt Thomas Buchmann, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit im Kanton Aargau, die höchst angespannte Lage für seine Mitarbeiter. Sie werden überschwemmt mit Anträgen für Kurzarbeitsentschädigung. Landesweit geht die Zahl in die Tausenden – pro Tag. «Wir rechnen mittlerweile fast schon in Metern statt in Zahlen», sagt Nicole Hostettler, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit in Basel-Stadt.

In Baselland haben sich die Gesuche zwischen Montag und Mittwochmittag von täglich 160 auf 710 mehr als vervierfacht. Ebenso dramatisch ist die Entwicklung im Kanton Bern: Allein am Dienstag sind 2170 Gesuche eingetroffen – eine enorme Zahl, verglichen mit 36 beziehungsweise 68 Anträgen im Januar und Februar. Die enorme Beanspruchung der Mitarbeiter mache es unmöglich, auf täglicher Basis zu informieren, heisst es dort. Der Kanton Zürich verzeichnete allein am Dienstag 2600 Voranmeldungen für Kurzarbeit, insgesamt sind es 5500.

Von Massenentlassungen ist den Arbeitsämtern dagegen bislang nichts bekannt. «Wir verzeichnen aufgrund des Coronavirus keine Personalmassnahmen, die per Gesetz gemeldet werden müssten», sagt etwa Karin Jung, Leiterin des Arbeitsamts des Kantons St. Gallen. Es sei ja das Ziel, drohende Massenentlassungen über das System der Kurzarbeit möglichst zu verhindern.

Am Freitag dürfte der Bundesrat entscheiden

Zur gleichen Zeit ging in Bern Bundesrat Guy Parmelin mit einem umfangreichen Aussprachepapier in eine kurzfristig anberaumte Bundesratssitzung. Es enthält Vorschläge, wie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abgefedert werden können. Neben dem schnelleren Zugang zur Kurzarbeit hat der Bundesrat in Aussicht gestellt, die Eigenkapitalvorschriften der Banken zu lockern, damit diese mehr Kredite tragen können. Zudem bereitet die Verwaltung die Details vor, wie der Bund für Bankkredite bürgen und wie er die direkte Staatshilfe von einer Milliarde Franken verteilen will.

Ob das reicht, hängt allerdings davon ab, ob die weitgehende Einschränkung des öffentlichen Lebens für die Gesamtbevölkerung Ende April auslaufen oder auf die Risikogruppen begrenzt wird. Beschlüsse sind für Freitag vorgesehen. Damit ist die Schweiz spät dran. Nachbarländer brauchten eine Woche weniger, um ihre Nothilfeprogramme zu verkünden. Am Mittwoch entschied der Bundesrat nur, dass Betreibungen bis zum 4. April ausgesetzt sind.

Banken sollen mit Krediten helfen

Neben der Verwaltung bereitet eine Bankenarbeitsgruppe Konzepte vor, wie konkrete Hilfen für die kleinen und mittelgrossen Unternehmen aussehen könnten. Beteiligt sind UBS, Credit Suisse, Raiffeisen sowie die Zürcher und die Waadtländer Kantonalbank. Welche Hilfe wann zum Zug komme, hänge vom Zeithorizont ab, meint ein Beteiligter. Es sei kein Problem, dass Banken in Eigenregie Firmen für einige Wochen mit Liquiditätskrediten aushelfen. Schwieriger ist es, wenn die Krise länger andauert, wonach es zurzeit aussieht.

Die Idee: Banken prüfen die Kreditanträge, doch der Bund übernimmt einen Grossteil des Ausfallrisikos. «Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, um zu prüfen, wie solch ein Programm aussehen könnte», sagt Martin Scholl, Chef der Zürcher Kantonalbank. «Welches Volumen wir brauchen, ist noch unklar, aber einen zweistelligen Betrag halte ich für angemessen.» Zu klären wäre unter anderem noch, wie genau das Risiko zwischen Banken und Staat verteilt werden soll. Vorstellbar ist, dass die Banken 15 Prozent des Risikos tragen und 85 Prozent der Staat.

«In der Verwaltung gibt es grosse Sorge, später dafür angeprangert zu werden, zu grosszügig Staatsgelder verteilt zu haben.»Umfeld der Regierung

Es gibt beim Bund zwar bereits ein Bürgschaftsprogramm über 590 Millionen Franken, das über die vier Bürgschaftsgenossenschaften abgewickelt wird. Doch diese werden derzeit von Anfragen überrannt. Bei einem grösseren Bürgschaftsprogramm sollen daher die Banken die Abwicklung übernehmen. Aber auch staatliche Kreditsicherheiten könnten auf Dauer nicht ausreichen, warnt Scholl. «Wir sprechen hier von einem monatelangen Stillstand. Solche Umsatzausfälle können nicht allein mit rückzahlbaren Krediten gedeckt werden. Dazu braucht es Staatshilfen.»

Das wäre dann der dritte Pfeiler: direkte Staatshilfen für bedürftige Unternehmen, die ohne die Krise solvent wären. Die Krux besteht hierin: Wer entscheidet, welches Unternehmen grundsätzlich lebensfähig ist und welches nicht? Und wie wird Betrug verhindert? «In der Verwaltung gibt es grosse Sorge, später dafür angeprangert zu werden, zu grosszügig Staatsgelder verteilt zu haben», heisst es aus dem Umfeld der Regierung. Auch hier bringen sich Banken als Partner in Position: Sie könnten quasi als Gatekeeper die Auswahl der Unternehmen für den Staat übernehmen.

Notstand-Kreditbank des Bundes gefordert

Kurt Schiltknecht, früherer Chefökonom der Schweizerischen Nationalbank und ehemals Mitglied der SP, hat einen kreativen Lösungsansatz: Der Staat solle Firmen wie auch Privatpersonen Steuern rückerstatten, sagt der emeritierte Professor. Es gebe einen Mechanismus, der gegenüber unverschuldet in Not geratenen Betrieben gerecht wäre: Man solle die Differenz nehmen zwischen aktueller und letztjähriger geschuldeter Steuer und dann beispielsweise 20 Prozent davon zurückerstatten. Ausserdem empfiehlt Schiltknecht dem Bundesrat, eine Notstand-Kreditbank zu gründen für die Kreditvergabe und von den Kantonal- und Grossbanken ein paar Leute zu nehmen, die sie betreiben. «Dass Bundesbeamte über Kreditvergaben entscheiden, sehe ich eher nicht.»

«Wenn der gesamte Wirtschaftsmotor abgewürgt und das Gros der Einnahmen wegbrechen würde, brächte das die Schweiz in eine dramatische Situation.»Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands

Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbands, ist zuversichtlich, dass die Läden und Restaurants schon im Mai wieder öffnen. Seinen Optimismus schöpft er aus der Tatsache, dass die 800 chinesischen Angestellten des Industrieunternehmens Burckhardt Compression, das Vogt ebenfalls präsidiert, mittlerweile wieder geregelt zur Arbeit gehen.

Wichtig sei jetzt die Sicherstellung der Liquidität, sagt Vogt. Die monatliche Lohnsumme in der Schweiz betrage rund 30 Milliarden Franken. «Wenn der gesamte Wirtschaftsmotor abgewürgt und das Gros der Einnahmen wegbrechen würde, brächte das die Schweiz in eine dramatische Situation.» Es müsse alles unternommen werden, um die Arbeit nicht weiter einzuschränken. Geschätzte 80 Prozent der Wirtschaft funktionierten weiterhin, sagt Vogt. Manche Unternehmen in der Grundversorgung verzeichneten sogar einen sprunghaften Anstieg der Umsätze.