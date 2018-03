Die neue 200er-Note kommt im August

Nach der 50er-, 20er- und der 10er-Note kommt im August 2018 die neue 200er-Note in Umlauf. Das teilte die Schweizerische Nationalbank am Montag mit. Sie wird am 15. August präsentiert und ist ab dem 22. August erhältlich.

Jede Note hat ein eigenes Thema: Auf der 200er-Note ist es die Materie, die 10er-Note erzählt eine Geschichte der Zeit, auf der 20er-Note steht das Licht im Zentrum, auf der 50er-Note tritt der Wind auf, das Wasser ist der Protagonist der 100er-Note und auf der 1000er-Note die menschliche Sprache.

Die Einführung aller neuen Schweizer Banknoten wird bis 2019 dauern. Die letzte Serie wurde bereits zwischen 1995 und 1998 in Umlauf gesetzt.

Nach einem halben Jahr sollten etwa zwei Drittel aller alten Noten ausgetauscht sein. Insgesamt können die alten Noten noch 20 Jahre bei der SNB gegen neue umgetauscht werden. 15 Sicherheitsmerkmale

Insgesamt wurden in alle neuen Banknoten 15 Sicherheitsmerkmale auf der Vorder- und Rückseite eingearbeitet. Ein wichtiges Sicherheitselement ist der Globus: Kippt man die Note von links nach rechts, bewegt sich ein goldener Bogen über den Globus. Hält man die Note vor sich und kippt diese nach hinten, so wechselt die Farbe des Globus.

Im Jahr 2015 betrug der durchschnittliche Notenumlauf 407 Millionen Stück im Wert von 67,4 Milliarden Franken.