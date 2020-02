Börsen sacken ab

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen einer rasanten globalen Ausbreitung des Coronavirus hat die Schweizer Börse am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Ende Oktober gedrückt. Der Leitindex SMI fiel in der Spitze um knapp 4 Prozent. Weltweit stürzten die Aktienmärkte ab, weil die Anleger eine Coronavirus-Pandemie und in ihrem Sog einen globalen Konjunktureinbruch befürchten. Der Erreger greift in Europa immer stärker um sich – besonders in Italien – und hat mittlerweile auch Südamerika erreicht.

«Das Szenario eines konjunkturellen Aufschwungs in diesem Jahr wird gerade still und heimlich in die Schublade zurückgelegt», meinte ein Händler. Die Märkte spielten wieder Rezessionsrisiken, die zuletzt eigentlich als überwunden gegolten hätten.

Bei Investoren setze sich die Erkenntnis durch, dass die Coronavirus-Epidemie viel schlimmer sei als zunächst gedacht – mit entsprechenden Folgen für die Wirtschaft, sagte Anlagestratege Philip Marey von der Rabobank. Viele hätten anfänglich gehofft, dass der Erreger COVID-19 nur vereinzelt ausserhalb Chinas auftreten werde.

Stützen für den Markt

Unter den Schweizer Bluechips gab es die stärksten Einbussen für Finanzwerte. Die Grossbanken Credit Suisse und UBS verloren mehr als sechs Prozent an Wert. Die von Notenbanken erwarteten Zinssenkungen und Konjunkturhilfen würden die Zinsmargen der Geldhäuser schmälern. Die Aktien der Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich fielen um mehr als vier Prozent.

Auch Unternehmen mit starkem China- oder stark konjunkturabhängigem Geschäft kamen unter die Räder: Die Anteile der Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch rutschten fünf beziehungsweise vier Prozent ab, die des Elektrotechnikkonzerns ABB 4,3 Prozent.

Besser als der Markt hielten sich die als vergleichsweise krisenfest geltenden Pharmawerte Novartis und Roche mit einem Abschlag von mehr als zwei Prozent. Der Lebensmittelriese Nestle verlor 2,9 Prozent an Wert.

Auch Europa und USA tiefrot

Dax und EuroStoxx50 verlieren jeweils mehr als vier Prozent. Mit 12'254,38 Punkten und 3422,22 Zählern notieren sie so niedrig wie zuletzt vor mehr als viereinhalb Monaten.

Die Anleger fliehen auch in Scharen aus dem US-Aktienmarkt. Mit Kursverlusten von jeweils etwa 3,5 Prozent steuern der US-Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 auf die grössten Tagesverluste seit etwa zwei Jahren zu.

Schlechte Nachricht für die Weltwirtschaft

Dass der Erreger Covid-19 hoch ansteckend sei, sei eine schlechte Nachricht für die Weltwirtschaft, sagte Artur Baluszynski, Chef-Analyst des Vermögensverwalters Henderson Rowe. «Dies bedeutet, dass das Virus länger überleben und sich stärker ausbreiten kann.»

Vor diesem Hintergrund warnten immer mehr Unternehmen vor den Folgen der Epidemie. Nach Apple kappte mit Microsoft das zweite US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion Dollar seine Ziele. «Nicht einmal die Elite ist immun gegen das Virus», resümierte Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies. Microsoft-Aktien fielen um 4,5 Prozent.

Öl deutlich billiger

Konjunktursorgen drückten den Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee auf bis zu 51,79 Dollar je Barrel (159 Liter), den niedrigsten Stand seit gut einem Jahr. Das Industriemetall Kupfer verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 5640 Dollar je Tonne.

Michael Strobaek, Chef-Anleger der Bank Credit Suisse, mahnte zur Besonnenheit. «Die Weltwirtschaft wird zwar eine Verlangsamung erleben, aber sie sollte ebenso in der Lage sein, diesen Schlag zu überstehen.»

Flucht ins Gold

Dennoch blieben «sichere Häfen» gefragt. So verteuerte sich die «Krisen-Währung» Gold um bis zu 0,9 Prozent auf 1653,72 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Die Nachfrage nach Staatsanleihen drückte die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf ein Viereinhalb-Monats-Tief von minus 0,535 Prozent. Ihr US-Pendants rentierten sogar erstmals unter plus 1,3 Prozent. So lange es kein Gegenmittel oder einen Impfstoff gebe und sich die Neuinfektionen verringerten, sei keine Trendwende zu erwarten, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade.

Am Devisenmarkt geriet der Dollar unter Druck. Anleger sehen die Wahrscheinlichkeit einer US-Zinssenkung Mitte März inzwischen bei mehr als 50 Prozent. «Ob und wann sich die US-Notenbank regt, dürfte sich an den nächsten US-Daten entscheiden und entsprechend wird der Markt sensibel auf diese reagieren», prophezeite Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. (sda)