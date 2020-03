Panik an den US-Börsen – Handel gestoppt

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie und der Einbruch des Erdöl-Preises setzen den Börsen zum Wochenauftakt schwer zu. Der Ölpreis-Kollaps schürt die Furcht vor einer Pleitewelle in der US-Ölindustrie. Zusammen mit der Verunsicherung über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie brockte dies dem US-Standardwerteindex Dow Jones am Montag einen Eröffnungsverlust von 7,1 Prozent auf 24'026 Punkte ein. Das ist der grösste Kursrutsch seit zehn Jahren. Kurz nach Start wurde der Handel automatische gestoppt, weil die Verluste eine bestimmte Schwelle übertrafen.

Kurz zuvor hat die US-Notenbank Fed bekanntgegeben, dass sie ihre Hilfsmassnahmen ausweitet. Knapp eine Woche nach einer Zinssenkung erhöht sie ihre Geldspritzen für das Finanzsystem. Wie die regionale Fed von New York am Montag mitteilte, steigt das Volumen ihrer Übernachtgeschäfte mit den Banken von bisher 100 Milliarden auf mindestens 150 Milliarden US-Dollar. Das heisst, die Banken bekommen entsprechend mehr Geld für einen Tag. Das

Auch Europas Börsen geben heute deutlich nach. Der Schweizer Aktienindex SMI verliert bis kurz nach 14.30 Uhr über 6 Prozent.

UBS- und CS-Aktien fallen zeitweise auf unter 9 Franken

Die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse sacken unter 9 Franken. Als Grund werden die tiefen Zinsen genannt: Tiefe Renditen bedeuten auch weniger Einnahmen für die Finanzinstitute. Zudem wurde befürchtet, dass eine steigende Zahl von Unternehmen wegen der Folgen der Ausbreitung des Coronavirus in die Bredouille geraten und Probleme bei der Rückzahlung ihrer Kredite haben könnten.

Der europäische Bankenindex fällt um fast zehn Prozent auf ein Elf-Jahres-Tief. Das ist der grösste Kurssturz seit dreieinhalb Jahren. Investoren rechnen für die kommenden Monate fest mit Zinssenkungen der führenden Notenbanken, um die Folgen der Coronavirus-Krise und des Ölpreiskriegs zwischen Saudiarabien und Russland abzufedern. Dies würde den Margen der Banken im klassischen Kreditgeschäft weiter zusetzen.

Auch der deutsche Dax stürzte zur Eröffnung am Montag ab und zwar um bis zu 7,8 Prozent auf 10'637 Punkte. Der Index steuerte auf den grössten Tagesverlust seit mehr als 18 Jahren zu.

«Jede Hoffnung vergebens

«Spätestens am heutigen Montagmorgen sind die Finanzmärkte in den Panik-Modus gewechselt», sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. «Die Grössenordnung des Zusammenbruchs zeigt, dass jede Hoffnung auf eine vorübergehende Atempause vergebens war», sagte der Währungsstratege Sean Callow von Westpac am Montag.

Nach der Abriegelung Norditaliens suchen Anleger auch an der Mailänder Börse das Weite. Der Auswahlindex sackte am Montag um bis zu 11,2 Prozent auf ein 14-Monats-Tief von 18'469 Punkten ab. Besonders steil bergab ging es für die italienischen Banken - der Branchenindex verlor zeitweise 13 Prozent und notierte mit 6588 Zählern so tief wie seit Juli 2016 nicht mehr.

Ein Insider sagte, die Börsenregulierungsbehörde in Italien (Consob) beobachte die Situation. Laut den Vorschriften können die Behörden Leerverkäufe auf eine Aktie untersagen, wenn der Kurs an einem Tag um mehr als zehn Prozent fällt. Experten gehen davon aus, dass die Viruskrise enorme Folgen für die Wirtschaft des südeuropäischen Landes hat. «Italien hat im vierten Quartal 2019 ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 0,3 Prozent verzeichnet, und eine technische Rezession scheint unvermeidlich», sagte Deutsche-Bank-Anlagestratege Gerit Heinz. «Wir gehen davon aus, dass die Volatilität weiter anhalten wird.»

Lesen Sie auch: Ein sechsfacher Giftmix für die Weltwirtschaft Zunehmend ist von einer drohenden Rezession wegen des Coronavirus die Rede. Damit wurde die Welt auch früher fertig. Gefährlich ist diesmal, dass gleich eine ganze Reihe Faktoren zusammenkommen.

Im Laufe des Wochenendes haben dann die Nachrichten zum Coronavirus gezeigt, dass es sich immer weiter ausweitet und damit ein Abschätzen der wirtschaftlichen Folgen immer schwieriger wird. Im besonders stark betroffenen Italien sind ganze Regionen und Städte im Norden abgeriegelt worden.

Auch in Brüssel ist die Nervosität spürbar. Die Europäische Union will die Folgen des Coronavirus auf die Wirtschaft in der EU umfangreich abfedern. «Wir prüfen alles, was wir tun können, um den Auswirkungen auf die Wirtschaft entgegenzuwirken», sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag.

Crash am Ölmarkt

Der am Wochenende begonnene Erdöl-Preiskrieg zwischen Saudiarabien und Russland liess die Preise für die wichtigsten Sorten um etwa 30 Prozent einbrechen (zum Artikel).

Am Devisenmarkt setzten Anleger auf sichere Häfen: Der Schweizer Franken und der japanische Yen legten zu. So fiel der Euro etwa zum Franken am Montagmorgen auf 1,0551 Franken - ein Stand, der zuletzt im Sommer 2015 erreicht wurde. Der US-Dollar notierte mit 0,9252 Franken um mehr als einen Rappen unter seinem Stand von Freitagabend. Kurzzeitig war er im frühen Handel gar bis auf 0,9183 Franken gefallen. Gefragt war in diesem Umfeld auch der Euro. Gegenüber dem US-Dollar stieg er am Montag im frühen Handel zeitweise auf den höchsten Stand seit über einem Jahr. So ging er zeitweise für 1,1495 US-Dollar über den Tisch, bewegte sich zur Berichtszeit aber bei 1,1405 Dollar wieder klar tiefer.

Währungen von Ländern, die stark vom Rohöl abhängig sind, gerieten dagegen unter Druck. So fielen die norwegische Krone, der kanadische Dollar aber auch der US-Dollar.

«Coronavirus stürzt Weltwirtschaft in Rezession»

Die Investment-Beratungsfirma Sentix meldete am Montag einen bislang beispiellosen Einbruch ihres Barometers innerhalb eines Monats in allen Weltregionen. Der globale Konjunktur-Gesamtindex fiel im März von plus 8,1 Zählern auf minus 12 Punkte zurück.

Nie zuvor sei ein so starker synchronisierter Einbruch der Welt-Konjunktur in den Sentix-Daten messbar gewesen, so Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. «Damit reiht sich der aktuelle Einbruch in eine unrühmliche Kette: Lehman (2008), Fukushima (2011) und die Öl-Kreditkrise (2016)», erklärte Sentix.

Flucht ins Gold

Zulegen konnte der Goldpreis. Das Edelmetall stieg auf mehr als 1'700 Dollar je Feinunze. Das war der höchste Stand seit Dezember 2012.

Anleger flüchteten aus Aktien in als sicher geltende Staatsanleihen. In Ländern wie Deutschland und den Niederlanden gaben die Renditen deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen fiel um 0,13 Prozentpunkte auf minus 0,846 Prozent. Besonders stark stiegen die Kurse von US-Anleihen. Bereits am Freitag hatten die US-Staatspapiere deutlich zugelegt. Insbesondere Anleihen mit einer langen Laufzeit legten weiter kräftig zu. Dagegen wurden italienische Staatsanleihen zu Beginn der Woche massiv verkauft. Hier stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 0,22 Prozentpunkte auf 1,29 Prozent.

Investoren am Geldmarkt spekulieren derweil auf zwei Zinssenkungen der EZB bis Anfang Juni. Wie aus den Kursen am Montag hervorging erwarten Anleger mittlerweile zu 100 Prozent, dass die Europäische Zentralbank bis dahin ihren sogenannten Einlagenzins in zwei Schritten um zusammen 0,20 Prozentpunkte auf minus 0,70 Prozent senken wird.

Zum Thema: «Die Virus-Krise hat das Potenzial, eine Weltrezession auszulösen» Ökonom Klaus Wellershoff über den Spielraum, den die SNB noch hat.

(cpm/sda/reuters)