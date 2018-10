US-Börse zittert sich kurz ins Plus und rutscht dann erneut ab

Nach den weltweiten Börsenturbulenzen wurde am Donnerstag die Eröffnung der US-Börse mit Spannung erwartet. Nachdem die Börse zunächst leicht im Minus eröffnete, stieg der Aktienindex Dow Jones zwischenzeitlich ins Plus auf über 25'600 Punkte – und rutschte dann bis zu ein Prozent ins Minus.

Die Wall Street hatte am Mittwoch einen ihrer schwärzesten Tage in diesem Jahr erlebt. Die Futures deuteten zunächst auf eine sehr viel schwächere Eröffnung hin.

Der Dow Jones zitterte sich am Donnerstag nach einer negativen Eröffnung zwischenzeitlich ins Plus. (11. Oktober 2018) Bild: Screenshot Finanz und Wirtschaft

Wiederaufflammende Konjunkturängste und die Sorge vor stärker als erwartet steigenden Zinsen in den USA sorgten am Mittwoch für einen Kursrutsch. Nach dem Ausverkauf in den USA sackten die Börsen dann am Donnerstag weltweit ab. In der Schweiz beschleunigte sich der vergangene Woche eingeleitete Sinkflug noch. Der Swiss Market Index (SMI) büsste im Sog der weltweiten Börsenturbulenzen über 200 Punkte oder mehr als 2 Prozent ein.

Einmal um den Globus

Der japanische Nikkei-Index fiel am Donnerstag um 4,1 Prozent auf 22'552,31 Punkte. In Hongkong gab der Hang-Seng-Index um 3,2 Prozent nach. In China ging es noch stärker abwärts: Der Shanghai-Composite-Index fiel um 5,2 Prozent, während der Shenzhen-Component-Index um 6,07 Prozent verlor.

In Europa ging es am Donnerstag ebenfalls mit Kursstürzen weiter. Der SMI steht um 14.40 Uhr 2,14 Prozent tiefer bei 8'702,59 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) verliert 2,07 Prozent auf 10'262,15 Punkte. In ganz Europa geben die Aktienkurse nach, der deutsche Dax fällt um 0,7 Prozent, der französische CAC 40 um 1,4 Prozent, der britische FTSE 100 um 1,4 Prozent und der Euro Stoxx 50 um 0,9 Prozent.

«Von Panik würde ich aber nicht sprechen»

Auslöser für die Beschleunigung auf der Talfahrt ist nach Ansicht von Marktteilnehmern US-Präsident Donald Trump. Trump hatte die Geldpolitik der US-Notenbank Fed erneut in ungewöhnlich scharfen Worten kritisiert. «Ich denke, dass das Fed einen Fehler macht», hatte Trump in der Nacht auf Donnerstag auf die Frage eines Journalisten nach dem heftigen Kursrückgang an der Wall Street gesagt. «Ich denke, dass das Fed verrückt geworden ist», doppelte er gar nach.

Neben Trump und dem Fed mache die Warnung des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor Börsenturbulenzen wegen des Zollstreits zwischen den USA und China die Anleger nervös, sagten Börsianer. Händler sprachen angesichts der allgemeinen Lage von Gewinnmitnahmen. «Es ist logisch, dass es auch mal runter geht. Von Panik würde ich aber nicht sprechen. Das wäre erst bei Kursverlusten von -5 oder -10 Prozent der Fall», sagte ein Marktteilnehmer.

Schweizer Bankentitel im Minus

Am heftigsten erwischte es in der Schweiz die Bankentitel: Zuvorderst bei den Verlierern stehen die Julius-Bär-Titel (-4%), vor den UBS- (-3,6%) und Credit-Suisse-Aktien (-3,2%). Die Sorgen an der Zinsfront trieben die Anleger aus den Papieren.

Ebenfalls in den Strudel der Nasdaq gerieten die Schweizer Technologiewerte: AMS-Aktien büssen noch 2 Prozent ein. Allerdings macht der Halbleiterhersteller einen Teil der frühen Kursverluste wett. Auch die Titel der Technologieunternehmen Logitech (-2,7%), Also (-6,7%) und Kudelski (-5,1%) werden heftig gerupft. Temenos büssen 2,4 Prozent ein.

Die Luxusgüterhersteller Richemont (-2,7%) und Swatch (-2,0%) werden von China-Sorgen geplagt. Im wichtigsten Markt China schwächelt die Währung Yuan. Zudem spitzt sich der Handelsstreit mit den USA weiter zu. US-Präsident Donald Trump hat mit weiteren Strafzöllen gedroht.

(mch/sda)