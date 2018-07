US-Wirtschaft läuft heiss – Trump jubiliert

Zwischen April und Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 4,1 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte.

Im ersten Quartal hatte es nur ein Plus von 2,2 Prozent gegeben. US-Präsident Donald Trump sprach von grossartigen Daten und setzte gleich eine Pressekonferenz auf das Thema an:

GREAT GDP numbers just released. Will be having a news conference soon!