Vierstündige Herz-OP und dann kein Geld für die Reha

Vier Stunden dauerte der Eingriff am Herzen von Ursula Sommer (Name geändert) vor wenigen Wochen im Zürcher Triemli­spital. Für die 76-Jährige war dies eine schwere Belastung. Doch weil eine Herzklappe nicht mehr richtig schloss, drohten schlimmere Folgen. Die Ärzte empfahlen ihr im Anschluss einen vierwöchigen Aufenthalt in einer ­Rehabilitationsklinik. Noch im Spital erfuhr Sommer jedoch, dass ihre Krankenversicherung, die Schweizerische Lehrerkrankenkasse (SLKK), eine solche Reha nicht finanzieren wollte. Auf ein Wiedererwägungsgesuch der Ärzte hin bewilligte die SLKK in der Hochgebirgsklinik Davos einen Reha-Aufenthalt von zwei anstatt vier Wochen.

Weil sich Ursula Sommer nicht so schnell erholte, beantragten die Ärzte eine Verlängerung um eine Woche. Erneut halbierte die SLKK die beantragte Aufenthaltsdauer: Nach einer weiteren halben Woche musste Ursula Sommer die Reha verlassen. Dass es nur wenige Tage waren, kam für die zuständigen Ärzte überraschend. In ihrem Bericht hielten sie fest, dass «aufgrund des plötzlichen Austritts» ein Therapieteil nicht mehr möglich war. Kurz nach der Entlassung sei sie noch tagelang sehr erschöpft gewesen und habe die Hilfe ihres Mannes benötigt, erzählt Sommer. Inzwischen geht es ihr wieder besser.

Die SLKK will unter anderem aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zum konkreten Fall keine Stellung beziehen.

Weniger stationäre Reha

Als Leiter Leistungsmanagement beim Schweizer Paraplegiker-Zentrum verhandelt Stefan Metzger immer wieder mit Krankenversicherungen über Kostengutsprachen für stationäre Rehas, bei denen auch die Aufenthaltskosten finanziert werden. Dabei stellt er erstens fest, dass es tendenziell schwieriger wird, für solche Reha-Aufenthalte eine Kostengutsprache zu erhalten. Und zweitens, dass «einzelne Krankenversicherer willkürlich entscheiden». Zugleich betont Metzger, dass es je nach Krankenkasse beachtliche Unterschiede gebe. Manche seien bei den Leistungen grosszügiger. Andere Krankenversicherer legten es aber offensichtlich darauf an, teure Patienten zu vergrätzen, damit diese zu einer anderen Kasse wechseln.

Weitere Fachleute bestätigen, dass die Krankenversicherer Reha-Finanzierungen zunehmend restriktiver handhaben. Dazu trägt einerseits der wachsende Kostendruck im Gesundheits­wesen bei, andererseits aber auch der generelle Trend von stationären zu ambulanten Behandlungen, der bereits seit Jahren im Gang ist. Zahlen des Bundesamts für Statistik bestätigen die Entwicklung: Im Gesundheitswesen sind die Ausgaben für ambulante Rehas zwischen 2011 und 2016 deutlich stärker gestiegen als jene für stationäre Rehas.

Für die von Stefan Metzger angesprochene Willkür liegt ein triftiger Grund vor: Während bei einem Beinbruch die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung unbestritten ist, gibt es bei Reha-Aufenthalten mehr Interpretationsspielraum. Oft kann ein Patient schon kurz nach einer Operation selbstständig eine Physiotherapie oder ein Programm zur Herzrehabilitation besuchen. Wenn aber diese Angebote weit von der Wohnung entfernt sind, wenn die Treppe im Mehrfamilienhaus zum belastenden Hindernis wird, der Patient desorientiert ist oder die Physiotherapie auch am Wochenende verfügbar sein muss, wird es für ihn zu Hause schwieriger, wie Metzger erläutert. Was zumutbar sei, müsse im Einzelfall entschieden werden.

«Oft werden Reha-Gesuche ungenügend begründet.»Sonja Wehrle, Leiterin Spital und Pflege, Helsana

Vertrauensärzte der Krankenkasse haben grossen Einfluss auf die Finanzierung einer Reha. «Leider sind die Vertrauensärzte oft keine Rehabilitations-Experten – was die Entscheidfindung gelegentlich verkompliziert», sagt Gesundheitsökonom Willy Oggier. Als Präsident des Verbands Swiss Reha ist er mit Kostengutsprachen für stationäre Rehas vertraut. Stefan Metzger vom Paraplegiker-Zentrum stellt zudem fest, dass die Vertrauensärzte bei «schwierigen Fällen» oft gar nicht für einen fachärztlichen Gedankenaustausch erreichbar seien. Das verunmögliche es, für die Reha angemessene Entscheide zu finden.

Die Kontrolle durch die Krankenkassen ist aber nicht grundsätzlich schlecht – die Reha soll nur finanziert werden, wenn sie angebracht ist. Bei älteren Menschen kann sie etwa verhindern, dass diese rasch zu kostspieligen Dauerpflegefällen werden, welche letztlich oft die Allgemeinheit mitfinanziert, wie Willy Oggier erläutert. Hinzu kommt, dass nicht die Krankenversicherer allein für umstrittene Entscheide verantwortlich sind. «Oft werden Reha-Gesuche von den zuständigen Ärzten ungenügend begründet», stellt Sonja Wehrle, Leiterin Spital, Pflege und Case Management bei der Helsana, fest.

Für Patienten, die mit einem Reha-Aufenthalt rechnen, gibt es wenig Orientierungshilfen. Fachleute nennen das Krankenversicherungsgesetz, die Krankenpflege-Leistungsverordnung oder Richtlinien der Vertrauens- und Versicherungsärzte. Manches davon ist für Laien schwer verständlich, Etliches lässt so viel Interpretationsspielraum. Laien helfen eher die Empfehlungen des Berner Reha-Zentrums Heiligenschwendi. Es rät, mit einem Kostengutsprache-Gesuch Folgendes einzureichen: vollständige Diagnose, Angaben zur aktuellen Therapie, Gründe für eine stationäre Therapie, Hinweise auf Defizite des Patienten, Notwendigkeit einer täglichen Therapie nennen und die Erfolgschancen der Reha beschreiben.

(Redaktion Tamedia)