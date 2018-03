Datenskandal lässt Facebook-Aktie abstürzen

Die Wall Street hat heute im Minus geöffnet. Grund dafür ist unter anderem der Kursverlust der Facebook-Aktie. Aufgrund der neusten Enthüllungen brach die Aktie des sozialen Netzwerks um 4,8 Prozent ein (Stand kurz nach Eröffnung der Wallstreet).

Facebook ist wegen der Datenaffäre unter Druck geraten. Der Konzern hat als Reaktion den Whistleblower Christopher Wylie verbannt. Er habe derzeit keinen Zugriff auf Facebook, Instagram oder Whatsapp, wie er auf Twitter mitteilte.

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG