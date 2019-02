Die neue 1000er-Note kommt am 13. März

Seit 2016 löst die Schweizerische Nationalbank die Noten der 8. Serie ab. Als nächstes ist der 1000-Franken-Schein an der Reihe. Die Note wird am 5. März offiziell präsentiert. Rund eine Woche später, am 13. März, kommt die grösste Schweizer Banknote in Umlauf.

Die neue 1000er-Note zeigt die Schweiz von ihrer kommunikativen Seite – das Hauptelement ist die Sprache, wie die Nationalbank schreibt. Die Hauptfarbe bleibt violett. Das Format der Note beträgt 70 x 158 Millimeter. Damit wird die Fläche es neuen Geldscheins etwas kleiner sein als bei der bisherigen Note, worauf der Kulturhistoriker Jacob Burckhardt abgebildet ist.

100er-Note folgt am Schluss

Nach langer Verspätung wurde 2016 der 50er ausgetauscht, die Note mit der kleinsten Stückzahl. Die auflagenstärkste 100er-Note will die SNB als letztes ebenfalls 2019 herausgeben. Jede Note stellt eine für die Schweiz typische Seite dar. Das Thema der 9. Banknotenserie lautet «Die vielseitige Schweiz».

Insgesamt wurden in alle neuen Banknoten 15 Sicherheitsmerkmale eingearbeitet. Ein wichtiges Sicherheitselement ist der Globus: Kippt man die Note von links nach rechts, bewegt sich ein goldener Bogen über den Globus. Hält man die Note vor sich und kippt diese nach hinten, so wechselt die Farbe des Globus.

Übernommen von «20 Minuten».