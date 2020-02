Ein Ex-Finanzchef über den hohen Preis der Karriere

Welchen Preis zahlt ein Manager für den Weg nach oben? Wie gross ist der Druck in den Chefetagen? Und welche Spuren hinterlässt es bei jemandem, dass er permanent den Eindruck erwecken muss, alles im Griff zu ­haben, während er stets in Unsicherheit entscheidet?

Solche Fragen werden immer dann intensiv diskutiert, wenn ein Manager Suizid begeht. Wenn das auf den ersten Blick Unbegreifliche passiert, dass jemand, der auf den ersten Blick alles hat – Macht, Ansehen, Geld, Charisma – keinen anderen Weg mehr sieht, als seinem Leben ein Ende zu setzen.

Die Liste der Manager-Suizide in den letzten Jahren ist lang: Carsten Schloter, Konzernchef der Swisscom, schied ebenso im Sommer 2013 aus dem Leben wie Pierre Wauthier, Finanzchef des Versicherungskonzerns Zurich. 2016 nahm sich der frühere ­Zurich-Chef Martin Senn das Leben, Ende 2018 beging Visana-Chef Urs Roth Suizid. Auch Chefs der Bank Julius Bär und des Bonbonherstellers Ricola setzten ihrem Leben abrupt ein Ende.

«Mit der Zeit funktioniert man wie auf Autopilot und blendet die eigenen Gefühle weitgehend aus.»Markus Thöni, ehemaliger Finanzchef

Über die Gründe wurde in den meisten Fällen wenig bekannt, Carsten Schloter erwähnte in einem Abschiedsbrief private Schwierigkeiten. Pierre Wauthier verwies auf den «menschen­verachtenden Führungsstil» seines Vorgesetzten, was beides mehr Fragen aufwarf, als es ­beantwortete.

Auch die Regisseurin Sabine Boss stellte sich diese Fragen. Sie kannte Carsten Schloter vom Sehen, weil sie in Zürich in der Gegend wohnte, durch die er jeweils zur Arbeit schritt. Sie verspürte eine Art «Sozialneid», wenn sie «diese beeindruckende Erscheinung im massgeschneiderten Mantel» vorbeigehen sah, und stellte später fest, dass kaum jemand echte Anteilnahme zeigte nach seinem Suizid.

Das veranlasste sie, sich dem Thema filmisch anzunähern. Gemeinsam mit Drehbuchautorin Simone Schmid realisierte sie den Spielfilm «Jagdzeit», der zwar eine fiktive Geschichte erzählt, aber ausdrücklich Bezug nimmt auf die eingangs erwähnten Manager-Suizide.

Unterkühlt und funktionell

Die Bilder, die uns «Jagdzeit» präsentiert, gehen unter die Haut. Hier der korrekte und perfektionistische Finanzchef Alexander Maier (gespielt von Stefan Kurt), der sich Tag und Nacht über Excel-Dateien beugt, viel verantworten muss und nichts entscheiden kann; sein knapp bemessenes Privatleben spielt sich in einer sehr aufgeräumten und vor allem sehr leeren Villa ab, Frau und Sohn sind ausgezogen. Sein Leben wirkt so unterkühlt und funktionell wie das ­japanische Nudelgericht, das er in der Eingangsszene auf einer sterilen Terrasse zu sich nimmt.

Zum Glück hat dieser Mann seinen perfekt sitzenden Anzug und seine fordernde Aufgabe, denkt man unweigerlich – und lernt dann in der Person von Hans-Werner Brockmann (Ulrich Tukur) das Unheil kennen, das dafür sorgt, dass Maier auch im Berufsleben aus dem Tritt gerät.

In «Jagdzeit»beschäftigt sich Regisseurin Sabine Boss mit Manager-Suiziden. Foto: Keystone

Brockmann wirbelt als kurzfristig angeheuerter Turnaround-Manager den Autozulieferbetrieb, dem Maier loyal verbunden ist, gehörig durcheinander – bevor der Finanzchef davon erfährt, hat der Manager schon die ersten Leute entlassen.

Und bald entwickelt sich zwischen den beiden eine Rivalität, in der es nur noch vordergründig ums Überleben ihres Arbeitgebers geht, wesentlich aber um die Frage, wer wen mehr instrumentalisieren kann und wie der persönliche Machtkampf zu gewinnen ist.

Es ist deshalb passend, dass Brockmann Maier gleich zu Beginn das japanische Hagakure-Handbuch für Samurai-Kriegskunst auf den Schreibtisch legt, ihn später zur Jagd mitnimmt und Maier schliesslich seinem Leben in der Schiessanlage im eigenen Keller ein Ende setzt – in der Hoffnung, damit post ­mortem einen letzten Sieg über seinen wortgewandten und ­manipulativen Kontrahenten zu erringen.

Die Familie ausgeblendet

Wie wirkt ein solcher Film auf jemanden, der selber jahrelang als Finanzchef in grossen Unternehmen gearbeitet hat? Markus Thöni, der «Jagdzeit» auf Einladung dieser Zeitung angeschaut hat, sagt, bei ihm seien viele Erinnerungen hochgekommen. Zwar sei seine Familie nicht auseinandergebrochen, aber die Belastung durch den Beruf sei immer wieder so hoch gewesen, dass er die Sorgen seiner Frau und Kinder zum Teil völlig ausgeblendet habe.

Selbst in den Ferien sei wenig Zeit für Privates geblieben, einmal habe er morgens um 3 Uhr auf der WC-Anlage eines Campingplatzes eine Telefonkonferenz mit der Geschäftsleitung abgehalten.

Klima der Angst

«Mit der Zeit funktioniert man wie auf Autopilot und blendet auch die eigenen Gefühle weitgehend aus», erinnert sich der im Raum Lausanne wohnhafte Thöni. Er war in seiner Karriere in der Uhrenindustrie, der Medienbranche und in der Personalvermittlung tätig. Sein Alltag als Finanzchef war laut Thöni mit Tagesgeschäft, Sitzungen, Reisen und Weiterbildungen so eng getaktet, dass kaum Freiraum blieb für Persönliches und private Beziehungen.

«Darunter leiden viele, aber weil keiner sich eine Blösse geben oder Angriffsflächen bieten will, redet niemand darüber, wie ­wenig Zeit er mit der Familie ­verbringt oder wie schlecht er schläft. Stattdessen überspielen die Manager ihre Schwächen mit zur Schau gestellter Entschlossenheit und mit Angriffen auf andere.»

Dies schaffe ein Klima der Angst, in dem man besser nicht auffalle und bei Zweifeln nicht nachfrage. So richtig ist Markus Thöni erst in den letzten drei Jahren bewusst geworden, wie eng das Korsett war, in dem er sich als Finanzchef bewegt hat.

Kollegen brachen Kontakt ab

Nachdem Thöni 2016 seine langjährige Stelle aufgrund eines Managementwechsels verloren hatte, nahm er sich Zeit für das, was zuvor auf der Strecke geblieben war: Wandern, Meditation, Philosophie, Freundschaften, ungeteilte Familienzeit, Weiterbildungen in eigener Sache, befristete Projekte. Viele Kollegen von früher brachen den Kontakt ab, als Thöni keine prestigeträchtige Funktion mehr innehatte – dafür gewannen die bestehenden Freundschaften an Tiefe.

Nun hat der 55-Jährige für ein halbes Jahr die Finanzverantwortung beim Kaufmännischen Verband Schweiz übernommen. Kann er sich vorstellen, wieder dauerhaft als CFO tätig zu sein? «Lieber in einem inhabergeführten KMU als in einem börsenkotierten Unternehmen», sagt Thöni nach einigem Überlegen. Und vor allem sei er nicht mehr bereit, einen Grossteil seiner Persönlichkeit auszublenden und alles der Geldvermehrung unterzuordnen. Er wolle als Mensch gesehen und respektiert werden und nicht bloss als Mittel zum Zweck. Durch die Auszeit sei er ausgeglichener und anspruchsvoller geworden, wisse nun ­besser um seine Werte.

Damit bestätigt Thöni die Einschätzung des Psychiaters Christian Peter Dogs, der Hunderte von Managern begleitet hat und zum Schluss gekommen ist: «Der Preis, den Topmanager für ihre Karriere zahlen, ist enorm.» Die meisten würden ihre emotionale Identität verlieren, existierten als Privatperson gar nicht mehr. «Und wer lange Zeit seine Gefühle verleugnet, kann schlecht mit Niederlagen umgehen und tendiert in belastenden Situationen zu Kurzschlussreaktionen.»